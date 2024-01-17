Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
11:10
Lütfü Savaş CHP'yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi, bildiri yayınladılar: Hatay halkı hesap sormasını bilir
CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Lütfü Savaş'ı aday göstermesi üzerine, partinin Hatay'daki aday adayları Ayhan Kara, Birol Ertem, Hikmet Çinçin, H. Cihat Açıkalın ve Serkan Topal ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, "Hatay halkının iradesini yok sayan dayatmaları kabul etmeyeceğimizi beyan ediyoruz" denildi.