Lütfü Savaş CHP’yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi, bildiri yayınladılar: Hatay halkı hesap sormasını bilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Alternatif bulamadık' sözleri aday adayları arasında bulunan, biri bir dönem, diğeri iki dönem TBMM'de halkını temsil etmiş iki milletvekilini, dört dönem boyunca Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nı yöneten bir başkanı, Hatay Barosu'nu iki dönem yöneten bir başkanı ve uluslararası arenada yönettiği şirketleri dünya çapında bir marka yapan bir işadamını, destekçilerini ve halkı ciddi bir şekilde rencide etmiştir. Yüzbinlerce insanımızın tepkileri Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı adaylığı konusunda alınan kararın infial yarattığının en önemli göstergesidir."