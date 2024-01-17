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Haberler Galeri Lütfü Savaş CHP'yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi, bildiri yayınladılar: Hatay halkı hesap sormasını bilir
Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 11:10

Lütfü Savaş CHP'yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi, bildiri yayınladılar: Hatay halkı hesap sormasını bilir

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Lütfü Savaş'ı aday göstermesi üzerine, partinin Hatay'daki aday adayları Ayhan Kara, Birol Ertem, Hikmet Çinçin, H. Cihat Açıkalın ve Serkan Topal ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, "Hatay halkının iradesini yok sayan dayatmaları kabul etmeyeceğimizi beyan ediyoruz" denildi.

MURAT KARAMAN
Lütfü Savaş CHP’yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi, bildiri yayınladılar: Hatay halkı hesap sormasını bilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "'Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır" açıklamasının ardından Lütfü Savaş'ı yeniden büyükşehire belediye başkan aday göstermesine tepkiler bu kez CHP'nin Hatay aday adaylarından geldi.

Lütfü Savaş CHP’yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi, bildiri yayınladılar: Hatay halkı hesap sormasını bilir

Partinin Hatay'daki aday adayları Ayhan Kara, Birol Ertem, Hikmet Çinçin, H. Cihat Açıkalın ve Serkan Topal ortak bir açıklama yayımlayarak, "Hatay Halkı'nın iradesini yok sayan dayatmaları kabul etmeyeceğimizi beyan ediyor; CHP'nin yetkili kurullarınca verilen kararın ne kadar doğru olduğunun değerlendirmesini kıymetli halkımızın takdirine bırakıyoruz" dediler.

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Lütfü Savaş CHP’yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi, bildiri yayınladılar: Hatay halkı hesap sormasını bilir

"DEĞİŞİM" TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için "Alternatif bulamadık" sözlerinin eleştirildiği açıklamada şu satırlar paylaşıldı:

"CHP'nin son kurultayında yönetimi devralan Genel Başkan Özgür Özel, MYK ve PM üyelerine inanarak, halkın iradesini temel alacaklarını dile getiren beyan ve taahhütlerine güvenerek için adaylık başvurusu yaptık.

Lütfü Savaş CHP’yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi, bildiri yayınladılar: Hatay halkı hesap sormasını bilir

Amacımız hem deprem faciasıyla neredeyse yerle bir olan Hatay'ımıza yönetsel anlamda hizmet etmek, hem de partimiz için ülke genelinde esen ve partiye mesafeli olan kitleyi bile cezbeden "Değişim heyecanını" yaşamın her alanına yaymaktı. Ancak söz konusu 'Değişim'; zihniyet değişimi, ilkelere uymak ve partinin ahlaki değerlerini sahiplenmekle mümkün olabilirdi.

Lütfü Savaş CHP’yi karıştırdı! Tepkiler çığ gibi, bildiri yayınladılar: Hatay halkı hesap sormasını bilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Alternatif bulamadık' sözleri aday adayları arasında bulunan, biri bir dönem, diğeri iki dönem TBMM'de halkını temsil etmiş iki milletvekilini, dört dönem boyunca Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nı yöneten bir başkanı, Hatay Barosu'nu iki dönem yöneten bir başkanı ve uluslararası arenada yönettiği şirketleri dünya çapında bir marka yapan bir işadamını, destekçilerini ve halkı ciddi bir şekilde rencide etmiştir. Yüzbinlerce insanımızın tepkileri Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı adaylığı konusunda alınan kararın infial yarattığının en önemli göstergesidir."

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