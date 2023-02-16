Giriş Tarihi: 16.02.2023 15:39
Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
15:46
Madonna 'Ahbap'ı nasıl buldu? "Bu durumun neresinden tutsan mantıklı bir tarafı yok"
Kahramanmaraş depreminin ardından, deprem bölgelerine yurt içi ve yurt dışından yardımlar yapıldı. Ancak özellikle yurt dışından bağışların nereye yapılacağına dair soru işaretleri vardı. SABAH Gazetesi yazarı Hülya Güler bugünkü köşe yazısında bu durumu ele aldı. "Yurtdışından Türkiye'ye yönelik bağışların nereye yapılacağı konusunda iki-üç gündür kulağıma gelen çok üzücü duyumlar vardı." diyen Güler, " Bana hiç kimse Madonna'nın bağış yapılacak en iyi yerin neresi olduğunu kendi kendine bulduğunu anlatmaya kalkmasın." ifadelerini kullandı. İşte Hülya Güler'in o yazısı: