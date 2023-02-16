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Haberler Galeri Madonna 'Ahbap'ı nasıl buldu? "Bu durumun neresinden tutsan mantıklı bir tarafı yok"
Giriş Tarihi: 16.02.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 15:46

Madonna 'Ahbap'ı nasıl buldu? "Bu durumun neresinden tutsan mantıklı bir tarafı yok"

Kahramanmaraş depreminin ardından, deprem bölgelerine yurt içi ve yurt dışından yardımlar yapıldı. Ancak özellikle yurt dışından bağışların nereye yapılacağına dair soru işaretleri vardı. SABAH Gazetesi yazarı Hülya Güler bugünkü köşe yazısında bu durumu ele aldı. "Yurtdışından Türkiye'ye yönelik bağışların nereye yapılacağı konusunda iki-üç gündür kulağıma gelen çok üzücü duyumlar vardı." diyen Güler, " Bana hiç kimse Madonna'nın bağış yapılacak en iyi yerin neresi olduğunu kendi kendine bulduğunu anlatmaya kalkmasın." ifadelerini kullandı. İşte Hülya Güler'in o yazısı:

HÜLYA GÜLER
Madonna ’Ahbap’ı nasıl buldu? Bu durumun neresinden tutsan mantıklı bir tarafı yok

Madonna Ahbap'ı nasıl buldu?

Yurtdışından Türkiye'ye yönelik bağışların nereye yapılacağı konusunda iki-üç gündür kulağıma gelen çok üzücü duyumlar vardı. Ama insanların kendi ülkelerine karşı bu kadar kötü olabileceklerine inanmak istemediğim için yazmayacaktım.

Madonna ’Ahbap’ı nasıl buldu? Bu durumun neresinden tutsan mantıklı bir tarafı yok

Ta ki Madonna'nın 14 Şubat günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımı görene kadar. Madonna sevgililer günü kutlamalarına değindiği paylaşımında, "Tüm sevgimizi Türkiye ve Suriye depremlerinde sevdiklerini kaybedenlere verelim. Bağış yapmak için en iyi yer ahbap.org" diye yazdı.

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Madonna ’Ahbap’ı nasıl buldu? Bu durumun neresinden tutsan mantıklı bir tarafı yok

Şimdi bu konuda bana hiç kimse Madonna'nın bağış yapılacak en iyi yerin neresi olduğunu kendi kendine bulduğunu anlatmaya kalkmasın. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz.

Madonna ’Ahbap’ı nasıl buldu? Bu durumun neresinden tutsan mantıklı bir tarafı yok

Ahbap'ın bir sivil toplum kuruluşu olarak Madonna gibi dünya çapında bir yıldıza ulaşma kapasitesine ilişkin herkesin bir fikri var. Hele de bizim meslekten olanların Madonna'ya bu konuda bir yönlendirme yapıldığını anlamaması mümkün değil.

Madonna ’Ahbap’ı nasıl buldu? Bu durumun neresinden tutsan mantıklı bir tarafı yok

Ama konu Madonna değil.
Yani mesele sadece Madonna ile teması olan birilerinin bağış yapılacak en iyi yerin Ahbap olduğunu düşünmeleri ve bu şekilde bilgi vermeleri olmuş olsa ortada bir sorun olmayacak.

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