Mahmut Övür yazdı: Akşener, Gabar’ı, Mumcu’yu hatırladı ama ittifakı unuttu

Sadece bunlar mı? Daha dün kendisini "Kürt düşmanı" ilan eden HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan'la aynı ittifakta buluşmasını da, HDP'li Ebru Günay'ın, "Sen HDP'yi bırak, Sedat Bucak ile ne konuştun onu açıkla. 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil" sözlerini de unutmuştu. Hiç hatırlamadı.

Ama sanıyorum, eski HDP Milletvekili Sırrı Sakık'ın yüzlerine bir tokat gibi çarpan şu sözleri yakasını hiç bırakmayacak:

