Mahmut Övür yazdı: Akşener, Gabar’ı, Mumcu’yu hatırladı ama ittifakı unuttu

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, önceki gün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşun üzerinden bütün gerçekleri altüst eden bir konuşma yaptığını belirterek, "Dahası Meclis'e kurşun kovanları getirip transa geçmişçesine Cumhurbaşkanı'nı suçlayarak, Cudi'den, Gabar'dan söz ederek, Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu suikastını hatırlatarak her şeyi birbirine karıştırdı ve tarihi altüst etti." ifadelerini kullandı. Mahmut Övür, "O tarihin içindeki darbecileri ve Gladyo'yu neden unuttu dersiniz?" sorusunu da yöneltti.