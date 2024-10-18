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Haberler Galeri "Malatya asla sahipsiz değil!" İkizce’de yeni bir yaşam alanı kuruldu: Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı
Giriş Tarihi: 18.10.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 09:48

"Malatya asla sahipsiz değil!" İkizce’de yeni bir yaşam alanı kuruldu: Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle deprem bölgesinde yeni yaşam alanları kuruluyor. Kahramanmaraş depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Malatya'da şu ana kadar 10 bin 679 aile yeni evlerine kavuştu. İkizce'de yapımı tamamlanan konutların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "Her bir depremzede kardeşimizin hayalini gerçekleştirene kadar bize durmak yok" ifadesini kullandı. Yeni evine taşınan Zeynal Yalçın ise "Sayın Cumhurbaşkanımız, bir yıl içinde evleri teslim edeceğini söyleyince, 'nasıl yapılabilir?' diye düşünmüştüm. Ama mucize gerçekleşti, çok memnun kaldık" dedi.

Malatya asla sahipsiz değil! İkizce’de yeni bir yaşam alanı kuruldu: Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Malatya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2025 yılı sonuna kadar 70 bin 619 konut ve 10 bin 339 iş yeri inşa edilecek. Kentte 10 bin 679 konut teslim edildi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'ndeki aileler de yapımı tamamlanan evlerine taşınmaya başladı.

Malatya asla sahipsiz değil! İkizce’de yeni bir yaşam alanı kuruldu: Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İkizce'de inşa edilen konutların ve yeni yaşam alanlarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Her bir depremzede kardeşimizin hayalini gerçekleştirene kadar bize durmak yok" mesajını verdi.

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Malatya asla sahipsiz değil! İkizce’de yeni bir yaşam alanı kuruldu: Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı

"BİR YIL İÇİNDE MUCİZE GERÇEKLEŞTİ"
Hak sahibi Zeynal Yalçın ise depremin ardından devletin süreci çok hızlı yürüttüğünü söyledi. Yalçın, "Şu anda bu bir mucize gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız, bir yıl içinde evleri teslim edeceğini söyleyince, 'nasıl yapılabilir?' diye düşünmüştüm. Ama mucize gerçekleşti, çok memnun kaldık" dedi. Yalçın, evine ilk girdiği anı unutamadığını belirterek, "İlk kapıyı açtığımda videoya çektim, eşimle ve çocuklarımla paylaştım. Devlet benim yanımda, yalnız değilim" dedi.

Malatya asla sahipsiz değil! İkizce’de yeni bir yaşam alanı kuruldu: Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı

"MALATYA ASLA SAHİPSİZ DEĞİL"
Nuran Yazgan da devletin konutları teslim etmek için gece gündüz çalıştığını belirterek, "'Malatya sahipsiz' diyorlar, asla sahipsiz değil. Biz 40 yıllık karanlık bir binada oturuyorduk, burası ferah ve aydınlık. Kapıyı açtığımda burası benim cennetim gibi geldi. Anlatamayacağım kadar çok sevindim" ifadelerini kullandı.

İkizce'de yeni bir yaşam alanı kuruldu: Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı

Malatya asla sahipsiz değil! İkizce’de yeni bir yaşam alanı kuruldu: Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı

"EVLERİMİZDE DEPREM KORKUSU YAŞAMIYORUZ"
Nuran Yazgan'ın eşi Adil Yazgan, TOKİ konutlarında deprem korkusu olmadan yaşadıklarını dile getirdi: Evlerin bu kadar güzel olacağını ve sosyal yönleriyle bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Parkıyla, otoparkıyla her şey dört dörtlük. Bu gece yine deprem oldu, uyandım ama kalkmadım. 'Bir şey olmaz' diye düşündüm.

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