"Malatya asla sahipsiz değil!" İkizce’de yeni bir yaşam alanı kuruldu: Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı

"EVLERİMİZDE DEPREM KORKUSU YAŞAMIYORUZ"

Nuran Yazgan'ın eşi Adil Yazgan, TOKİ konutlarında deprem korkusu olmadan yaşadıklarını dile getirdi: Evlerin bu kadar güzel olacağını ve sosyal yönleriyle bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Parkıyla, otoparkıyla her şey dört dörtlük. Bu gece yine deprem oldu, uyandım ama kalkmadım. 'Bir şey olmaz' diye düşündüm.