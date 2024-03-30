Malatya Yeşilyurt seçim sonuçları 2024! YSK Yeşilyurt yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
14:20
Malatya Yeşilyurt yerel seçim sonuçları bu ilçede ikamet ederek oyunu kullanacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin şehirlerinden olan Malatya'da oy verme işlemleri sabah 07.00'da başlayacak saat 16.00'da sona erecek. 82 mahalle ile dikkat çeken Yeşilyurt'ta seçimi kim kazandı sorusu sandıkların tamamının açılmasının ardından belli olacak. Canlı ve anlık veriler YSK tarafından paylaşılacak ve sabah.com.tr'den duyurulacak. İşte YSK Malatya Yeşilyurt seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.