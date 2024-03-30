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Haberler Galeri Malatya Yeşilyurt seçim sonuçları 2024! YSK Yeşilyurt yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:18 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:20

Malatya Yeşilyurt seçim sonuçları 2024! YSK Yeşilyurt yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Malatya Yeşilyurt yerel seçim sonuçları bu ilçede ikamet ederek oyunu kullanacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin şehirlerinden olan Malatya'da oy verme işlemleri sabah 07.00'da başlayacak saat 16.00'da sona erecek. 82 mahalle ile dikkat çeken Yeşilyurt'ta seçimi kim kazandı sorusu sandıkların tamamının açılmasının ardından belli olacak. Canlı ve anlık veriler YSK tarafından paylaşılacak ve sabah.com.tr'den duyurulacak. İşte YSK Malatya Yeşilyurt seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

Malatya Yeşilyurt seçim sonuçları 2024! YSK Yeşilyurt yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Yeşilyurt seçimi kim kazandı sorusu 319 bin 618 kişilik nüfusuyla dikkat çeken ilçede oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. 31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca seçmen, gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek. Canlı ve anlık Yeşilyurt seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte, Yeşilyurt yerel seçim sonuçları sabah.com.tr ekranında takip ediliyor.

MALATYA YEŞİLYURT SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Malatya Yeşilyurt seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

Malatya Yeşilyurt seçim sonuçları 2024! YSK Yeşilyurt yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

MALATYA YEŞİLYURT SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: İlhan Geçit

CHP: Alper Gürsoy

İYİ Parti: Ali Helvacı

DEM Parti: Hasan Lekesiz

Yeniden Refah: Sedat Alataş

TİP: Oktay Özdemir

BBP: Sedat Alataş

Yeşilyurt Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Malatya Yeşilyurt seçim sonuçları 2024! YSK Yeşilyurt yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

MALATYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Malatya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Battalgazi Seçim Sonuçları

Yeşilyurt Seçim Sonuçları

Akçadağ Seçim Sonuçları

Arapgir Seçim Sonuçları

Arguvan Seçim Sonuçları

Darende Seçim Sonuçları

Doğanşehir Seçim Sonuçları

Doğanyol Seçim Sonuçları

Hekimhan Seçim Sonuçları

Kale Seçim Sonuçları

Kuluncak Seçim Sonuçları

Pütürge Seçim Sonuçları

Yazıhan Seçim Sonuçları

Malatya Yeşilyurt seçim sonuçları 2024! YSK Yeşilyurt yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti İlhan Geçit, CHP Alper Gürsoy, İYİ Parti Ali Helvacı, DEM Parti Hasan Lekesiz, Yeniden Refah Sedat Alataş, TİP Oktay Özdemir, BBP Sedat Alataş ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Malatya Yeşilyurt seçim sonuçları 2024! YSK Yeşilyurt yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

YEŞİLYURT MAHALLELERİ

Abdulgaffar

Aşağı Bağlar

Aşağıköy

Atalar

Atatürk

Banazı

Bentbaşı

Bindal

Bostanbaşı

Cafana

Cemalgürsel

Cevatpaşa

Cumhuriyet

Cumhuriyet (Yeşilyurt)

Çarmuzu

Çavuşoğlu

Çayırköy

Çilesiz

Çukurdere

Dilek

Duranlar

Duruldu

Fatih

Gazi

Gedik

Göktarla

Gözene

Gündüzbey

Hamidiye

Hıroğlu

Hoca Ahmet Yesevi

Horata

İkizce

İlyas

İnönü

Kadiruşağı

Karahan

Karakavak

Kaynarca

Kendirli

Kırkpınar

Kırlangıç

Kiltepe

Konak

Koşu

Koyunoğlu

Kozluk

Kuşdoğan

Kuyulu

Mahmutlu

Melekbaba

Merkez Fatih

Mullakasım

Oluklu

Ortaköy

Öncü

Özal

Özalper

Salkonak

Salköprü

Samanköy

Samanlı

Seyituşağı

Seyran

Suluköy

Sütlüce

Şahnahan

Şeyh Bayram

Tecde

Tepeköy

Tohma

Topraktepe

Topsöğüt

Turgut Özal

Üçgöze

Yaka

Yakınca

Yalınkaya

Yavuz Selim

Yeşilkaynak

Zaviye

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