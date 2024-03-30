Malatya Yeşilyurt seçim sonuçları 2024! YSK Yeşilyurt yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Yeşilyurt seçimi kim kazandı sorusu 319 bin 618 kişilik nüfusuyla dikkat çeken ilçede oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. 31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca seçmen, gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek. Canlı ve anlık Yeşilyurt seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte, Yeşilyurt yerel seçim sonuçları sabah.com.tr ekranında takip ediliyor.

MALATYA YEŞİLYURT SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Malatya Yeşilyurt seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz