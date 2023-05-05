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Haberler Galeri Mandacılıkta iki farklı dönem, iki ABD ve içerideki işbirlikçileri... | Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:03

Mandacılıkta iki farklı dönem, iki ABD ve içerideki işbirlikçileri... | Mahmut Övür yazdı

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu süreçte mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan son olarak Samsun'da coşkulu kalabalık karşısında önemli açıklamalarda bulundu. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür de mitingi yakından takip etti. Övür izlenimlerini bugünkü köşe yazısında "Samsun'da 1919 Ruhu" başlıklı bir makalede yazdı...

MAHMUT ÖVÜR
Mandacılıkta iki farklı dönem, iki ABD ve içerideki işbirlikçileri... | Mahmut Övür yazdı

Başkan Erdoğan'ın memleketi Rize dâhil Karadeniz turu, bölgeye nefes aldıran ve bölgeyi Doğu ve Güney'e bağlayan Zigana Tüneli'ye başladı. Dün de hız kesmeden devam etti. Giresun ve Ordu'dan sonra son durak Samsun'du.
Biz de bir grup gazeteciyle birlikte Başkan Erdoğan'ın Samsun mitingini izlemeye geldik. Erken geldiğimiz için de önce Mustafa Kemal'i Anadolu'ya getiren Bandırma Vapuru'nu gezdik.

Mandacılıkta iki farklı dönem, iki ABD ve içerideki işbirlikçileri... | Mahmut Övür yazdı

Samsun ve Bandırma, cumhuriyet tarihi açısında iki büyük sembol... Bugünlerde sık sık Başkan Erdoğan boşuna 1919 ruhuna atıf yapıp 100 yıl önceki emperyalist saldırı ve "mandacılık" dayatması ile bugün arasında bir bağ kurmuyor. O günün zorluklarıyla bugün kıyaslanmasa da çok ciddi benzerlikler var.

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Mandacılıkta iki farklı dönem, iki ABD ve içerideki işbirlikçileri... | Mahmut Övür yazdı

O gün "Wilson Prensipleri"ni dayatan ABD Başkanı Woodrow Wilson vardı, bugün de "Darbeyle değil seçimle" diyerek Türkiye'deki iktidarı değiştirmek isteyen ABD Başkanı Joe Biden var.
O gün onlara karşı Mustafa Kemal nasıl milli bir direnişi örgütlediyse bugün de Başkan Erdoğan aynı inançla o mücadeleyi sürdürüyor.

Mandacılıkta iki farklı dönem, iki ABD ve içerideki işbirlikçileri... | Mahmut Övür yazdı

Bir "Atatürk şehri" olan Samsun, bu tarihi perspektif ve bugünkü mücadele kararlılığı açısından kritik bir şehir... O kararlılığı daha miting başlamadan, şehrin sokaklarını dolaşırken hissediyoruz. Konuştuğumuz veya tanıyanlar daha soru sormadan, "Samsun tamam" demeye başlıyor. Bir anlamda Samsunlular sürece 1919 ruhuyla bakıyor.

Mandacılıkta iki farklı dönem, iki ABD ve içerideki işbirlikçileri... | Mahmut Övür yazdı

İlginçtir Samsun, bir "Atatürk şehri" ama aynı zamanda çok güçlü bir AK Parti şehri de. Her seçimde 9 milletvekilinin ya 6'sını ya da 5'ni AK Parti kazanıyor. Geriye kalan 4 milletvekili de CHP-MHP ve son dönemde İP arasında paylaşılıyor.
İttifakların oyları da açık ara farklı: Cumhur İttifakı yüzde 68.2, Millet İttifakı ise yüzde 29.6 oy oranına sahip. AK Parti'nin tek başına oyu ise yüzde 52. Ayrıca eski Bakan Mustafa Demir'in başında olduğu Büyükşehir Belediyesi de AK Parti'de.

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