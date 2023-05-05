İlginçtir Samsun, bir "Atatürk şehri" ama aynı zamanda çok güçlü bir AK Parti şehri de. Her seçimde 9 milletvekilinin ya 6'sını ya da 5'ni AK Parti kazanıyor. Geriye kalan 4 milletvekili de CHP-MHP ve son dönemde İP arasında paylaşılıyor.

İttifakların oyları da açık ara farklı: Cumhur İttifakı yüzde 68.2, Millet İttifakı ise yüzde 29.6 oy oranına sahip. AK Parti'nin tek başına oyu ise yüzde 52. Ayrıca eski Bakan Mustafa Demir'in başında olduğu Büyükşehir Belediyesi de AK Parti'de.

