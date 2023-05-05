Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:01
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
09:03
Mandacılıkta iki farklı dönem, iki ABD ve içerideki işbirlikçileri... | Mahmut Övür yazdı
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu süreçte mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan son olarak Samsun'da coşkulu kalabalık karşısında önemli açıklamalarda bulundu. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür de mitingi yakından takip etti. Övür izlenimlerini bugünkü köşe yazısında "Samsun'da 1919 Ruhu" başlıklı bir makalede yazdı...