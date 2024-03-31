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Haberler Galeri Manisa Akhisar seçim sonuçları! YSK Akhisar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 00:52 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 00:52

Manisa Akhisar seçim sonuçları! YSK Akhisar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 tarihinde tüm ülke genelinde Yerel Seçim heyecanı yaşanacak. 81 ilde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde Akhisar seçim sonuçları takip ediliyor. Seçimde sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek olan sonuçlar YSK'nın yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak. 31 Mart yerel seçim sonuçları Akhisar verilerini YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz

Manisa Akhisar seçim sonuçları! YSK Akhisar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte anlık, güncel oy oranları ve seçim sonuçlarıyla ordu yerel seçim sonuçları, Akhisar oy sonuçları sabah.com.tr üzerinden takip edilecek. İşte Akhisar Yerel Seçim Sonuçları

MANİSA AKHİSAR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan MANİSA AKHİSAR seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Manisa Akhisar seçim sonuçları! YSK Akhisar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA AKHİSAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ömer İşçi

CHP: Besim Dumutlu

İYİ Parti: Hüseyin Ali Doğan

Saadet Partisi:Hüseyin Çelik

Zafer Partisi: Alican Lopoğlu

DEM Parti:Tekin Kızıltaş

Manisa Akhisar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Manisa Akhisar seçim sonuçları! YSK Akhisar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Manisa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Selendi Seçim Sonuçları

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Turgutlu Seçim Sonuçları

Yunusemre Seçim Sonuçları

Manisa Akhisar seçim sonuçları! YSK Akhisar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA AKHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Manisa Akhisar'da AK Parti Ömer İşçi, CHP Besim Dumutlu,İYİ Parti Hüseyin Ali Doğan, Saadet Partisi Hüseyin Çelik, DEM Parti Tekin Kızıltaş ve Zafer Partisi Alican Lopoğlu ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Manisa Akhisar seçim sonuçları! YSK Akhisar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AKHİSAR MAHALLELERİ

AKÇAALAN

AKÇEŞME

AKKOCALI

AKSELENDİ

ARABACIBOZKÖY

AŞAĞIDOLMA

ATATÜRK

BALLICA

BAŞLAMIŞ

BEKİRLER

BEYOBA

BOYALILAR

BÜKNÜŞ

BÜNYANOSMANİYE

CUMHURİYET

ÇAMÖNÜ

ÇANAKÇI

ÇITAK

ÇOBANHASAN

ÇORUK

DAĞDERE

DAYIOĞLU

DEREKÖY

DİNGİLLER

DOĞANKAYA

DOĞUCA

DOLMADEĞİRMEN

DURASIL

EFENDİ

ERDELLİ

EROĞLU

EVKAFTEKE

GÖCEK

GÖKÇEAHMET

GÖKÇELER

HACI İSHAK

HACIİBRAHİMLER

HACIOSMANLAR

HAMİDİYE

HAMİTKÖY

HANPAŞA

HARMANDALI

HAS HOCA

HASKÖY

HÜRRİYET

IŞIKKÖY

İNÖNÜ

İSACA

KABAAĞAÇKIRAN

KADIDAĞI

KAPAKLI

KARABÖRKLÜ

KARAKÖY

KARAYAĞCI

KAVAKALAN

KAYALIOĞLU

KAYGANLI

KETHÜDA

KIZLARALANI

KOBAŞDERE

KOCAKAĞAN

KÖMÜRCÜ

KULAKSIZLAR

KURTULMUŞ

MECİDİYE

MEDAR

MORALILAR

MUSACA

MUSALAR

MUŞTULLAR

PAŞA

PEKMEZCİ

PINARCIK

RAGIP BEY

RAHMİYE

REŞAT BEY

SABANCILAR

SAĞRAKÇI

SAKARKAYA

SARIÇALI

SARILAR

SARNIÇKÖY

SAZOBA

SEĞİRDİM

SELÇİKLİ

SELVİLİ

SEYİT AHMET

SIRTKÖY

SİNDELLİ

SÖĞÜTLÜ

SÜLEYMANKÖY

SÜLEYMANLI

SÜNNETÇİLER

ŞEHİTLER

ŞEYHİSA

TAŞÇILAR

TOPLUCA

TÜTENLİ

ULU CAMİİ

ULUPINAR

ÜÇAVLU

YATAĞAN

YAYAKIRILDIK

YAYKIN

YEĞENOBA

YENİCE

YENİDOĞAN

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