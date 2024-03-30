Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:30
Manisa Alaşehir seçim sonuçları 2024! YSK 31 Mart Alaşehir seçim sonuçları oy oranları canlı takip ekranı
Manisa Alaşehir seçim sonuçları 2024 31 Mart akşamı şehir sakinlerinin gündeminde olacak. Canlı oy oranları sabah.com.tr üzerinden takip edilecek. 87 mahallesi olan ilçede MHP, CHP, İYİ Parti gibi siyasi partilerden aday çıkacak. Manisa Alaşehir'de seçimi kim kazandı sorusu YSK resmi verileri ile netleşecek. İşte, Alaşehir yerel seçim sonuçları takip ekranı…