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Haberler Galeri Manisa Alaşehir seçim sonuçları 2024! YSK 31 Mart Alaşehir seçim sonuçları oy oranları canlı takip ekranı
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:30

Manisa Alaşehir seçim sonuçları 2024! YSK 31 Mart Alaşehir seçim sonuçları oy oranları canlı takip ekranı

Manisa Alaşehir seçim sonuçları 2024 31 Mart akşamı şehir sakinlerinin gündeminde olacak. Canlı oy oranları sabah.com.tr üzerinden takip edilecek. 87 mahallesi olan ilçede MHP, CHP, İYİ Parti gibi siyasi partilerden aday çıkacak. Manisa Alaşehir'de seçimi kim kazandı sorusu YSK resmi verileri ile netleşecek. İşte, Alaşehir yerel seçim sonuçları takip ekranı…

Manisa Alaşehir seçim sonuçları 2024! YSK Alaşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

31 Mart günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yürütülecek. İl ve ilçe merkezlerinde başlayacak takip Manisa Alaşehir seçim sonuçları için de hız kazanacak. Açılan sandık sayısına göre oranlar anbean güncellenecek. İşte, Alaşehir yerel seçim sonuçları canlı oy oranları 2024 sayfası…

MANİSA ALAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Manisa Alaşehir seçim sonuçları takip ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların ve siyasi partilerin oy oranlarına ulaşabilir, yüzdeleri canlı olarak takip edebilirsiniz.

Manisa Alaşehir seçim sonuçları 2024! YSK Alaşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

MANİSA ALAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Necdet Türk

CHP: Ahmet Öküzcüoğlu

İYİ Parti: Ümit Akdağ

Yeniden Refah Partisi: Harun Uçar

Zafer Partisi: Mehmet Zakir Göksever

Manisa Alaşehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Manisa Alaşehir seçim sonuçları 2024! YSK Alaşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

MANİSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Manisa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ahmetli Seçim Sonuçları

Akhisar Seçim Sonuçları

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Saruhanlı Seçim Sonuçları

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Selendi Seçim Sonuçları

Soma Seçim Sonuçları

Turgutlu Seçim Sonuçları

Yunusemre Seçim Sonuçları

Manisa Alaşehir seçim sonuçları 2024! YSK Alaşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

MANİSA ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Manisa Alaşehir'de MHP Necdet Türk, CHP Ahmet Öküzcüoğlu, İYİ Parti Ümit Akdağ, Yeniden Refah Partisi Harun Uçar, Zafer Partisi Mahmet Zakir Göksever ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Manisa Alaşehir seçim sonuçları 2024! YSK Alaşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

ALAŞEHİR MAHALLELERİ

Alaşehir'de 87 mahalle vardır:

Akkeçili

Alhan

Aydoğdu

Azıtepe

Badınca

Bahadır

Bahçedere

Bahçeliköy

Baklacı

Barış

Belenyaka

Beşeylül

Caberburhan

Caberfakılı

Caberkonaklı

Çağlayan

Çakırcaali

Çamlıbel

Çarıkbozdağ

Çarıkkaralar

Çarıktekke

Çeşneli

Dağarlar

Dağhacıyusuf

Delemenler

Erenköy

Esen Tepe

Evrenli

Fatih

Girelli

Göbekli

Gülenyaka

Gülpınar

Gümüşçay

Gürsu

Hacıaliler

Hacıbey

Horzumalayaka

Horzumembelli

Horzumkeserler

Horzumsazdere

Ilgın

Ilıca

Işıklar

İsmailbey

İsmetiye

İstasyon

Karacalar

Karadağ

Kasaplı

Kavaklıdere

Kemaliye

Kestanederesi

Killik

Kozluca

Kurtuluş

Kurudere

Matarlı

Menderes

Narlıdere

Osmaniye

Örencik

Örnekköy

Piyadeler

Sakarya

Sarıpınar

Sarısu

Selce

Serinköy

Serinyayla

Sobran

Soğanlı

Soğuksu

Soğukyurt

Subaşı

Şahyar

Şeyh Sinan

Tepeköy

Toygar

Türkmen

Uluderbent

Üzümlü

Yeni

Yenice

Yeniköy

Yeşilyurt

Yuvacalı

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