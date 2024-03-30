Manisa Alaşehir seçim sonuçları 2024! YSK 31 Mart Alaşehir seçim sonuçları oy oranları canlı takip ekranı

31 Mart günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yürütülecek. İl ve ilçe merkezlerinde başlayacak takip Manisa Alaşehir seçim sonuçları için de hız kazanacak. Açılan sandık sayısına göre oranlar anbean güncellenecek. İşte, Alaşehir yerel seçim sonuçları canlı oy oranları 2024 sayfası…

MANİSA ALAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Manisa Alaşehir seçim sonuçları takip ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların ve siyasi partilerin oy oranlarına ulaşabilir, yüzdeleri canlı olarak takip edebilirsiniz.