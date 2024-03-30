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Haberler Galeri Manisa Salihli seçim sonuçları! YSK Salihli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:17

Manisa Salihli seçim sonuçları! YSK Salihli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri ile yeni dönemde göreve gelecek 1393 belediye başkanı halk oylamasıyla belirlenecek. Seçimde adayların oy oranları ve belediyelerde hangi partinin kazandığına ilişkin bilgiler YSK tarafından anbean duyurulacak. Bu kapsamda Manisa Salihli seçim sonuçları da anlık verilerle paylaşılacak. İkamet ettiğiniz ilçedeki oy oranlarını canlı olarak takip edebilmek için aşağıda yer alan YSK Manisa Salihli yerel seçim sonuçları ekranı üzerinden 2024 canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

Manisa Salihli seçim sonuçları! YSK Salihli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Türkiye Mahalli Seçimleri 5 yılın ardından 31 Mart Pazar günü gerçekleştiriliyor. Seçimlerde oy kullanan milyonlarca vatandaş hangi partinin yüzde kaç oy aldığını tespit edebilmek için seçimi hangi parti kazandı sorusuna yanıt arıyor. Manisa Salihli seçim sonuçları ile partilerin ve adayların oy oranları hakkında bilgiye aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İşte YSK Manisa Salihli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.

MANİSA SALİHLİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Manisa Salihli seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Manisa Salihli seçim sonuçları! YSK Salihli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA SALİHLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

CHP: Mazlum Nurlu

MHP: Zeki Kayda

İYİ Parti: Mehmet Tobin

DEM Parti: Cevdet Yıldız

Yeniden Refah: Aydın Dalkıran

BBP: Uysal Curacı

Zafer Partisi: Mehmet Anıl Korkmaz

Manisa Salihli Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Manisa Salihli seçim sonuçları! YSK Salihli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Manisa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

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Manisa Salihli seçim sonuçları! YSK Salihli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA SALİHLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Manisa Salihli'de CHP Mazlum Nurlu, MHP Zeki Kayda (Cumhur İttifakı Adayı), İYİ Parti Mehmet Tobin, DEM Parti Cevdet Yıldız, Yeniden Refah Aydın Dalkıran, BBP Uysal Curacı, Zafer Partisi Mehmet Anıl Korkmaz ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Manisa Salihli seçim sonuçları! YSK Salihli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA SALİHLİ MAHALLELERİ

Manisa Salihli'de 103 mahalle vardır:

Adala

Akçaköy

Akören

Aksoy

Akyar

Allahdiyen

Atatürk

Bağcılar

Bahçecik

Barış

Başlıoğlu

Beşeylül

Beylikli

Burhan

Caferbey

Cumhuriyet

Çakaldoğanlar

Çaltılı

Çamurhamamı

Çapaklı

Çavlu

Çayköy

Çaypınar

Çelikli

Çökelek

Çukuroba

Damatlı

Dedetaşı

Delibaşlı

Derbent

Dombaylı

Durasıllı

Eldelek

Eminbey

Emirhacılı

Eski Cami

Gaffar Okkan

Gaziler

Gökçeköy

Gökeyüp

Gökköy

Gümüş

Güneş

Hacıbektaşlı

Hacıhıdır

Hacıköseli

Hacılı

Hasalan

İğdecik

Kabazlı

Kale

Kapancı

Kaplan

Karaağaç

Karaoğlanlı

Karapınar

Karasavcı

Karayahşi

Keli

Kemer

Kemerdamları

Kırdamları

Kırveli

Kızılhavlu

Kocaçeşme

Kordon

Köseali

Kurttutan

Kurtuluş

Mamatlı

Mersindere

Mersinli

Mevlutlu

Mitatpaşa

Namık Kemal

Oraklar

Ortaköy

Özyurt

Pazarköy

Poyraz

Poyrazdamları

Sağlık

Sarıpınar

Sart

Seyrantepe

Sindel

Süleymaniye

Şehitler

Şirinyer

Taytan

Tekelioğlu

Torunlu

Üçtepe

Yağbasan

Yağmurlar

Yeniköy

Yenipazar

Yeşilkavak

Yeşilova

Yeşilyurt

Yılmaz

Yörük

Zafer

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