Manisa Şehzadeler seçim sonuçları ekranı! YSK verileri ile Şehzadeler yerel seçim sonuçları 2024 canlı-anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:30
Manisa Şehzadeler seçimi kim kazandı sorusu 31 Mart Pazar günü netleşecek. Türkiye bu hafta sonu yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için sandığa gidecek ve kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme mührünü basacak. Canlı ve anlık Şehzadeler seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte, Şehzadeler yerel seçim sonuçları sabah.com.tr ekranında takip ediliyor.