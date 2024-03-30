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Haberler Galeri Manisa Şehzadeler seçim sonuçları ekranı! YSK verileri ile Şehzadeler yerel seçim sonuçları 2024 canlı-anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:30

Manisa Şehzadeler seçim sonuçları ekranı! YSK verileri ile Şehzadeler yerel seçim sonuçları 2024 canlı-anlık oy oranları

Manisa Şehzadeler seçimi kim kazandı sorusu 31 Mart Pazar günü netleşecek. Türkiye bu hafta sonu yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için sandığa gidecek ve kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme mührünü basacak. Canlı ve anlık Şehzadeler seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte, Şehzadeler yerel seçim sonuçları sabah.com.tr ekranında takip ediliyor.

Manisa Şehzadeler seçim sonuçları! YSK Şehzadeler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Oy kullanma işleminin saat yurt genelinde saat 17.00'da sona ermesinin ardından Manisa Şehzadeler seçimi kim kazandı belli olacak. Şehzadeler seçim sonuçları 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında canlı ve anlık olarak sabah.com.tr adresinde yayınlanacak. Peki, 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları 2024 ile Şehzadeler seçim sonuçları açıklandı mı? İşte canlı ve anlık il il, ilçe ilçe seçim sonucu ve oy oranları.

MANİSA ŞEHZADELER SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Manisa Şehzadeler seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Manisa Şehzadeler seçim sonuçları! YSK Şehzadeler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA ŞEHZADELER SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Yavuz Kurt

CHP: Gülşah Durbay

İYİ Parti: Ahmet Karadağ

Yeniden Refah: Ramazan Akar

TİP: Deniz Kondil

Zafer Partisi: Görkem Parlak

Şehzadeler Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Manisa Şehzadeler seçim sonuçları! YSK Şehzadeler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Manisa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ahmetli Seçim Sonuçları

Akhisar Seçim Sonuçları

Alaşehir Seçim Sonuçları

Demirci Seçim Sonuçları

Gölmarmara Seçim Sonuçları

Gördes Seçim Sonuçları

Kırkağaç Seçim Sonuçları

Köprübaşı Seçim Sonuçları

Kula Seçim Sonuçları

Salihli Seçim Sonuçları

Sarıgöl Seçim Sonuçları

Saruhanlı Seçim Sonuçları

Şehzadeler Seçim Sonuçları

Selendi Seçim Sonuçları

Soma Seçim Sonuçları

Turgutlu Seçim Sonuçları

Yunusemre Seçim Sonuçları

Manisa Şehzadeler seçim sonuçları! YSK Şehzadeler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Yavuz Kurt, CHP Gülşah Durbay, İYİ Parti Ahmet Karadağ, Yeniden Refah Ramazan Akar, TİP Deniz Kondil, Zafer Partisi Görkem Parlak ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Manisa Şehzadeler seçim sonuçları! YSK Şehzadeler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞEHZADELER MAHALLELERİ

1.Anafartalar

2.Anafartalar

Adakale

Adnan Menderes

Ahmet Bedevi

Akıncılar

Akpınar

Alaybey

Arda

Aşağıçobanisa

Ayvacık

Bayındırlık

Belenyenice

Çamköy

Çarşı

Çavuşoğlu

Çerkezmahmudiye

Çınarlıkuyu

Dere

Dilşikar

Dinçer

Ege

Gediz

Gökbel

Göktaşlı

Güzelköy

Hacıhaliller

Halıtlı

Hamzabeyli

İbrahimçelebi

İshakçelebı

Kağan

Kaleköy

Kalemli

Karaağaçlı

Karaoğlanlı

Karayenice

Kazım Karabekir

Kırançiftliği

Kocatepe

Kuşlubahçe

Mimarsinan

Nişancıpaşa

Nurlupınar

Peker

Sakarya

Sancaklıbozköy

Sancaklıçeşmebaşı

Sancaklıiğdecik

Sancaklıkayadibi

Sancaklıuzunçınar

Sarıalan

Saruhan

Selimşahlar

Şehitler

Tekeliler

Tepecik

Tilkisüleymaniye

Tunca

Turgut Özal

Utku

Veziroğlu

Yarhasanlar

Yeniharmandalı

Yeniköy

Yeşilköy

Yukarıçobanisa

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