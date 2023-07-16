Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni iflas ettirdi! Vatandaş isyan etti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, "İşiniz gücünüz algı ve yalan oldu. Hani davul ve zurna ile maaş artışlarını açıklayacaktı Sayın Yavaş. Mansur Yavaş verdiği hiçbir sözü tutamadı. İşiniz gücünüz algı. Yavaş verdiği hiçbir sözü tutamadı. Uzun lafın kısası ABB, çalışanının ücretini kredi ile vermek zorunda kalacak kadar kötü bir durumda." İfadelerini kullandı.

AK Parti Keçiören Belediye Meclis üyesi Metin Akdemir, "Ocak 2023 tarihinde Mansur Yavaş'a 5 milyar liralık borçlanma yetkisi verilmiş. Bu yetkisinden 4 Milyar 300 milyon daha kullanma yetkisi var. Sayın Yavaş bu parayı hala kullanmış değil. Neden 4 milyar istiyorsun o zaman. Bu parayı istediğini zaman kullanabilirsin" diye konuştu.