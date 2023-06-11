Mansur Yavaş da başkaldırdı: Twitter’daki o anketi beğendi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden ağır yenilgi alarak çıkması sonrası, parti içi muhalefet gün geçtikçe büyüyor. Seçimler öncesinde, Kılıçdaroğlu tarafından Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak tanıtılan ve o şekilde hitap edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan şoke edici bir adım geldi. Yavaş, Twitter'dan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ve 'negatif duygu uyandırdığı' vurgulanan bir gönderiyi beğendi. Ankette, muhalif seçmenin oy vereceği isim olarak birinci sırada Yavaş'ın gösterilmesi ise dikkat çekti.