Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu için resti çekmişti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den sert çıkış: Hayırsız evlat!

Mansur Yavaş bana göre Ankara'da çok iyi bir belediye başkanı değil. Bütün CHP'liler CHP'ye hakaret etmiş, MHP'den ayrılmış bir insanı içimize sindirdi ama Mansur Yavaş CHP genel başkanının ve örgütünün belirlediği ismi kabul etmiyor sindiremiyor. CHP onun babasının çiftliği mi? Benim gözümde Mansur Yavaş hayırsız evlattır. 5 yıldır CHP sana belediye başkanlığını verdi CHP'nin örgütünün getirdiği adama itiraz edilir mi ya? Bu kadar vefasızlık olur mu?" ifadelerini kullandı.