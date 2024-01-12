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Haberler Galeri Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu için resti çekmişti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den sert çıkış: Hayırsız evlat!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 13:17

Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu için resti çekmişti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den sert çıkış: Hayırsız evlat!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim krizinin ardından şimdi de aday kavgası başladı. Parti Meclisi'nde Etimesgut Belediye Başkan adaylığı için Behzat Ç. dizisiyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun adının geçmesi ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kızdırdı. Etimesgut için İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı öneren Mansur Yavaş, kabul edilmemesi halinde ABB adaylığından çekileceğini açıkladı. İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu'nun kendi istediği isimleri tek tek aday göstermesi gerilimi artırdı. Eski CHP'li Mehmet Sevigen partide yaşananları "Utanç verici" olarak yorumladı. Mansur Yavaş'a çok sert çıktı: Mansur Yavaş hayırsız evlattır. Keşke istifa etse!

SABAH İNTERNET
Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu için resti çekmişti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den sert çıkış: Hayırsız evlat!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan değişim krizi yerel seçimlere kadar uzandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine seçilen Özgür Özel partide değişimi başlatacağını söylese de kaos aday belirleme sürecinde zirveye ulaştı. Son yapılan Parti Meclisi'nde yaşanan tartışmalar koridorlara kadar ulaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki tüm ilçelerde istediği adayı göstermesi partide huzursuzluk yaratırken bir kriz de Mansur Yavaş'la yaşandı.

Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu için resti çekmişti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den sert çıkış: Hayırsız evlat!

YAVAŞ'TAN 'ADAY OLMAM' TEHDİDİ

Etimesgut Belediye Başkan adaylığı için Behzat Ç. dizisiyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun adının teklif edilmesi üzerine PM karıştı.

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Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu için resti çekmişti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den sert çıkış: Hayırsız evlat!

İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın Etimesgut'tan aday gösterilmesini isteyen Mansur Yavaş, Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıkarak toplantıdan ayrıldı. Özgür Özel, Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi halinde Ankara Büyükşehir'e aday olmayacağını söyleyen Mansur Yavaş'ın tehditlerine kulak asmadı.

Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu için resti çekmişti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den sert çıkış: Hayırsız evlat!

"MANSUR YAVAŞ HAYIRSIZ EVLATTIR"

Eski CHP'li Mehmet Sevigen ise partide yaşanan Yavaş ve Beşikçioğlu krizini sabah.com.tr'ye yorumladı. Mansur Yavaş'ın adaylıktan çekilmeyeceğini bunun ancak blöf olduğunu söyleyen Mehmet Sevigen, "Blöf yapıyor keşke istifa etse, bütün Türkiye ve CHP kurtulmuş olur. Ama buna cesaret edemez.

Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu için resti çekmişti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den sert çıkış: Hayırsız evlat!

Mansur Yavaş bana göre Ankara'da çok iyi bir belediye başkanı değil. Bütün CHP'liler CHP'ye hakaret etmiş, MHP'den ayrılmış bir insanı içimize sindirdi ama Mansur Yavaş CHP genel başkanının ve örgütünün belirlediği ismi kabul etmiyor sindiremiyor. CHP onun babasının çiftliği mi? Benim gözümde Mansur Yavaş hayırsız evlattır. 5 yıldır CHP sana belediye başkanlığını verdi CHP'nin örgütünün getirdiği adama itiraz edilir mi ya? Bu kadar vefasızlık olur mu?" ifadelerini kullandı.

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