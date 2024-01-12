Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu için resti çekmişti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den sert çıkış: Hayırsız evlat!

Giriş Tarihi: 12.01.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
13:17
Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim krizinin ardından şimdi de aday kavgası başladı. Parti Meclisi'nde Etimesgut Belediye Başkan adaylığı için Behzat Ç. dizisiyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun adının geçmesi ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kızdırdı. Etimesgut için İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı öneren Mansur Yavaş, kabul edilmemesi halinde ABB adaylığından çekileceğini açıkladı. İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu'nun kendi istediği isimleri tek tek aday göstermesi gerilimi artırdı. Eski CHP'li Mehmet Sevigen partide yaşananları "Utanç verici" olarak yorumladı. Mansur Yavaş'a çok sert çıktı: Mansur Yavaş hayırsız evlattır. Keşke istifa etse!