Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
14:30
Mansur Yavaş mitingleri için kesenin ağzını açtı: Kamu kaynaklarını ses sistemine harcadı!
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2019'dan bu yana başkentte tek bir projeye imza attı. Vatandaşın tepkisi üzerine "Engelleniyoruz" savunması yaptı. Ancak 5 yılda toplam 363 milyar TL ödenek alan Yavaş'ın kamu kaynaklarını nereye yatırdığı ortaya çıktı. Mitingleri için kesenin ağzını açan Yavaş'ın, seçim tırlarında kullanılan ses sisteminin maliyetinin 2 milyon TL olduğu ortaya çıktı!