Mansur Yavaş mitingleri için kesenin ağzını açtı: Kamu kaynaklarını ses sistemine harcadı!

SADECE SES SİSTEMİ 50 BİN DOLAR

Mansur Yavaş'ın seçim tırlarının yapımında kullanılan ses sistemine ayrılan rakamın 50 bin dolar olduğu yani toplam 2 milyon TL olduğu belgelerle ortaya çıktı. Yavaş'ın belediye başkanlığı bütçesi 5 yıllık toplamı 363 milyar TL olmasına rağmen, sadece 18 park yapabilmiş olması da dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan bu skandalın ardından seçmen ABB kaynaklarının nereye harcandığı sorgulamaya başladı.