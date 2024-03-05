Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mansur Yavaş’ın engelleniyoruz algısı patladı: 5 bin kişiyi işten attı yerine 17 bin kişi aldı!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:12

Mansur Yavaş’ın engelleniyoruz algısı patladı: 5 bin kişiyi işten attı yerine 17 bin kişi aldı!

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, 5 yıl boyunca engelleniyoruz bahanesine sığındı. Ancak cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını yaptı. AK Parti döneminde 29 bin olan belediye personelini sayısını 42 bine çıkardı. Kendisine proje için ödenen bütçeyi de personele ayırdı. 5 yılda toplamda 36 milyar 750 milyon TL ödeme yaptı. Bu rakamla, Ankara'ya 15 bin kilometre asfalt, 7 bin 542 otobüs yeni otobüs alınabileceği, her mahalleye bir kreş" vaadini yerine getirerek 2 bin 450 kreş açılabileceği ortaya çıktı

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş’ın engelleniyoruz algısı patladı: 5 bin kişiyi işten attı yerine 17 bin kişi aldı!

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, vatandaşa hizmet değil çile getirdi. Bir dönem AK Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dev projelere imza attığı başkent, 2019 seçimlerinden CHP'ye geçti.

Mansur Yavaş’ın engelleniyoruz algısı patladı: 5 bin kişiyi işten attı yerine 17 bin kişi aldı!

Mansur Yavaş'ın yönetimine geçen ABB'nin 29 bin olan personeli kısa sürede 17 bin 500 personel ile toplam çalışan sayısı 42 bin kişiye yükseldi. Söz konusu personelin belediyeye 5 yıllık personeli ise toplam 36 milyar 750 milyon TL'ydi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mansur Yavaş’ın engelleniyoruz algısı patladı: 5 bin kişiyi işten attı yerine 17 bin kişi aldı!

"BU MU TASARRUF?"

Avrupa'nın en büyük tema parkı olan ANKAPARK 2 milyar TL'ye mal oldu diye ortalığı ayağa kaldıran Yavaş'ın sadece personele ödediği para akıllara "Bu mu tasarruf?" sorunu getirdi. 2019 yılından önce yapılan vizyon projeleri ile tüm dünyada marka olan ABB, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra artan bütçesine rağmen hizmette sınırı geçemedi. Yavaş, 5 yılda yalnızca 'kadrolaşma' belediyeciliği gösterdi!

Mansur Yavaş’ın engelleniyoruz algısı patladı: 5 bin kişiyi işten attı yerine 17 bin kişi aldı!

BÜTÇE PERSONELİN MAAŞINI ÖDEMEK İÇİN KULLANILDI!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye bünyesinde çalışan hiçbir personeli isten çıkarmayacağına dair namus ve şeref sözü vermesine rağmen mazbatasını alır almaz çeşitli sebeplerle ABB bünyesinde hizmet veren 5 bin kişiyi işinden etti. Bununla da yetinmeyen Yavaş, çıkardığı işçilerin yerine 17 bin 500 kişi alarak Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını gerçekleştirdi.

Mansur Yavaş’ın engelleniyoruz algısı patladı: 5 bin kişiyi işten attı yerine 17 bin kişi aldı!

Bununla beraber Yavaş, kendisine ayrılan bütçeyle projelere değil personel maaşlarını ödedi. Yavaş'ın aldığı personelin ABB kasasına 5 yıllık maliyeti 36 milyar 750 milyon TL'ydi. Hizmette Yavaş, kadrolaşmada hızlı olan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralılardan gelen tepkilerin önüne geçebilmek için "Engelleniyoruz" dedi. Ancak Yavaş 4 buçuk yıllık süre zarfı boyunca ABB meclisine gönderdiği hemen hemen her borçlanma yetkisine olumlu yanıt alması dikkat çekti.

SON DAKİKA