Giriş Tarihi: 05.03.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
09:12
Mansur Yavaş’ın engelleniyoruz algısı patladı: 5 bin kişiyi işten attı yerine 17 bin kişi aldı!
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, 5 yıl boyunca engelleniyoruz bahanesine sığındı. Ancak cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını yaptı. AK Parti döneminde 29 bin olan belediye personelini sayısını 42 bine çıkardı. Kendisine proje için ödenen bütçeyi de personele ayırdı. 5 yılda toplamda 36 milyar 750 milyon TL ödeme yaptı. Bu rakamla, Ankara'ya 15 bin kilometre asfalt, 7 bin 542 otobüs yeni otobüs alınabileceği, her mahalleye bir kreş" vaadini yerine getirerek 2 bin 450 kreş açılabileceği ortaya çıktı