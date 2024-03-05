Mansur Yavaş’ın engelleniyoruz algısı patladı: 5 bin kişiyi işten attı yerine 17 bin kişi aldı!

"BU MU TASARRUF?"

Avrupa'nın en büyük tema parkı olan ANKAPARK 2 milyar TL'ye mal oldu diye ortalığı ayağa kaldıran Yavaş'ın sadece personele ödediği para akıllara "Bu mu tasarruf?" sorunu getirdi. 2019 yılından önce yapılan vizyon projeleri ile tüm dünyada marka olan ABB, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra artan bütçesine rağmen hizmette sınırı geçemedi. Yavaş, 5 yılda yalnızca 'kadrolaşma' belediyeciliği gösterdi!