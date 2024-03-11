Mansur Yavaş’ın yaptığı israf belgelendi: Özel kalemine harcadığı içecek ücreti dudak uçuklattı!

BU PARAYI SUYA MI ÖDEDİ?

Sadece bu ibare için yapılan harcamaların toplamının 472 bin 750 TL'yi bulduğu belirlendi. Rekor ödeme yapılan içeceğin yalnızca 'su' olmadığı gözlenirken, ortaya çıkan tablo akıllara Yavaş'ın özel kalemine ne tür bir içecek alımı yaptı sorusunu getirdi.