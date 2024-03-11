Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
12:27
Mansur Yavaş’ın yaptığı israf belgelendi: Özel kalemine harcadığı içecek ücreti dudak uçuklattı!
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana 'israfı bitirdim' algısı yaptı. Ancak yaptığı israf, belgelerle ortaya çıktı. Öyle ki Yavaş, özel kalemine tam 1 milyon 14 bin 188 TL'yi bulan içecek harcaması yaptı! '9 kalem içecek' ifadesinin yer aldığı belgelerde, başka bir skandal daha vardı! Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor ile Özel Kalem Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda belirtilen rakamlar arasında tam 117 bin 977 TL'lik fark vardı!