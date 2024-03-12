Mansur Yavaş’tan tabela belediyeciliği: 363 milyar liralık bütçe var tek bir proje yok!

Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
14:44
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, 363 milyar TL ile 7 bakanlığa denk bütçe aldı. Ancak başkente tek bir proje kazandırmadı! 2019'dan bu yana yalnızca kendi döneminden önce yapılan projelerin tabelalarını değiştirerek sıfırdan açılışını yaptı! Sürekli "Engelleniyoruz" bahanesine sığınan Mansur Yavaş'ın 2014'te Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı havuzu yeni yapmış gibi hizmete açması, seçmeni kızdırdı: Aklımızla dalga mı geçiyorsun?