Mansur Yavaş’tan tabela belediyeciliği: 363 milyar liralık bütçe var tek bir proje yok!

AK PARTİLİ İLÇE BELEDİYELERİ KADAR HAVUZ YAPAMADI

AK Parti yönetimindeki belediyeler ise Ankara Büyükşehir Belediyesine göre daha küçük bütçelere sahip olduğu halde sıfırdan havuz yaptı.

Bu çerçevede: Keçiören Belediyesi 5 milyar 239 milyon TL'lik 5 yıllık bütçesinde 4 havuzu Keçiören'e sıfırdan yaptı.

Akyurt Belediyesi 727 milyon TL'lik 5 yıllık bütçesi ile iki adet, yarı olimpik yüzme havuzu yaptı.

Bala Belediyesi 338 milyon TL'lik 5 yıllık bütçesi içinde 1 adet kapalı yüzme havuzu açtı.