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Haberler Galeri Mansur Yavaş’tan tabela belediyeciliği: 363 milyar liralık bütçe var tek bir proje yok!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 14:44

Mansur Yavaş’tan tabela belediyeciliği: 363 milyar liralık bütçe var tek bir proje yok!

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, 363 milyar TL ile 7 bakanlığa denk bütçe aldı. Ancak başkente tek bir proje kazandırmadı! 2019'dan bu yana yalnızca kendi döneminden önce yapılan projelerin tabelalarını değiştirerek sıfırdan açılışını yaptı! Sürekli "Engelleniyoruz" bahanesine sığınan Mansur Yavaş'ın 2014'te Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı havuzu yeni yapmış gibi hizmete açması, seçmeni kızdırdı: Aklımızla dalga mı geçiyorsun?

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş’tan tabela belediyeciliği: 363 milyar liralık bütçe var tek bir proje yok!

Cumhuriyet Halk Partili ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2019'dan bu yana Ankara'ya tek bir proje bile kazandırmadı. Yalnızca kendi döneminde önce yapılan projeleri ufak tefek tadilatlar yaparak yeniden açtığı ortaya çıktı.

Mansur Yavaş’tan tabela belediyeciliği: 363 milyar liralık bütçe var tek bir proje yok!

ABB'nin 7 bakanlığa denk bütçesi olmasına rağmen başkente tek bir proje yapamayan, yapılan projeleri de koruyamayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendi döneminden önce yapılan projeleri tabela değiştirerek sıfırdan açmış gibi yaptığı ortaya çıktı.

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Mansur Yavaş’tan tabela belediyeciliği: 363 milyar liralık bütçe var tek bir proje yok!

Mansur Yavaş, 2014'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu'nu 20 Mayıs 2022 tarihinde mehteran takımı eşliğinde bir kez daha açtı. CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "ABB Başkent'e yeni bir spor tesisini daha kazandırdı" diyerek reklamını yaptığı ve mehteran takımı eşliğinde açılışını yaptığı Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu'nun sadece tadilatını yaptırdığı anlaşıldı.

Mansur Yavaş’tan tabela belediyeciliği: 363 milyar liralık bütçe var tek bir proje yok!

2014 yılında açılışı yapılan yüzme havuzunu mehteran takımı getirip tekrar açılışını yaparak havuzu sanki kendileri yapmış gibi algı yarattı. 2019'dan beri Ankara'ya hizmet etmeyen, cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle Türkiye'yi şehir şehir gezen Yavaş, vatandaşın aklı ile alay etmeye çalıştı!

Mansur Yavaş’tan tabela belediyeciliği: 363 milyar liralık bütçe var tek bir proje yok!

AK PARTİLİ İLÇE BELEDİYELERİ KADAR HAVUZ YAPAMADI

AK Parti yönetimindeki belediyeler ise Ankara Büyükşehir Belediyesine göre daha küçük bütçelere sahip olduğu halde sıfırdan havuz yaptı.

Bu çerçevede: Keçiören Belediyesi 5 milyar 239 milyon TL'lik 5 yıllık bütçesinde 4 havuzu Keçiören'e sıfırdan yaptı.

Akyurt Belediyesi 727 milyon TL'lik 5 yıllık bütçesi ile iki adet, yarı olimpik yüzme havuzu yaptı.

Bala Belediyesi 338 milyon TL'lik 5 yıllık bütçesi içinde 1 adet kapalı yüzme havuzu açtı.

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