Mansur Yavaş’tan teleferik skandalı: Antalya’daki facia sonrası apar topar kapattılar!

O dava 2019 yılının mart ayında Mimarlar Odası'nın lehine sonuçlandı. Mahkeme teleferiğin, imar planının iptaline ve bu açıdan yeni bir düzenleme yapılana dek işletmesinin süresiz olarak kapatılmasına hükmetti. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013'te yapılan ve inşası 13 ay süren Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı CHP'li Mansur Yavaş büyükşehirde iktidara geldiği günden bu zamana kadar aktif olarak kullanıma hazır halde tutulamadı.