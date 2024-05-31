Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
12:13
Mansur Yavaş’tan teleferik skandalı: Antalya’daki facia sonrası apar topar kapattılar!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'de olduğu dönemde Yenimahalle-Şentepe teleferiğinin yapımı Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 2013 yılında askıya alındı. Ancak yönetimi devralan CHP'li Mansur Yavaş yönetimi kararı hiçe sayıp teleferiği usulsüz çalıştırdı. Ağır bakımları yapılıyor denilerek teleferiğe tam 26 milyon TL harcadı! Antalya'daki teleferik faciası sonrası da teleferiği apar topar kapattı!