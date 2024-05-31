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Haberler Galeri Mansur Yavaş’tan teleferik skandalı: Antalya’daki facia sonrası apar topar kapattılar!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 12:13

Mansur Yavaş’tan teleferik skandalı: Antalya’daki facia sonrası apar topar kapattılar!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'de olduğu dönemde Yenimahalle-Şentepe teleferiğinin yapımı Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 2013 yılında askıya alındı. Ancak yönetimi devralan CHP'li Mansur Yavaş yönetimi kararı hiçe sayıp teleferiği usulsüz çalıştırdı. Ağır bakımları yapılıyor denilerek teleferiğe tam 26 milyon TL harcadı! Antalya'daki teleferik faciası sonrası da teleferiği apar topar kapattı!

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş’tan teleferik skandalı: Antalya’daki facia sonrası apar topar kapattılar!

Mimarlık meslekleri dışında, her türlü siyasi, içtimai ve politik konulara ilişkin açıklama yayınlayan, milletin hizmet alması için yapılan çalışmaları, siyasi sairlerle engellemeye çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'de iken teleferiğin yapımının durdurulması için dava açmıştı.

Mansur Yavaş’tan teleferik skandalı: Antalya’daki facia sonrası apar topar kapattılar!

O dava 2019 yılının mart ayında Mimarlar Odası'nın lehine sonuçlandı. Mahkeme teleferiğin, imar planının iptaline ve bu açıdan yeni bir düzenleme yapılana dek işletmesinin süresiz olarak kapatılmasına hükmetti. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013'te yapılan ve inşası 13 ay süren Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı CHP'li Mansur Yavaş büyükşehirde iktidara geldiği günden bu zamana kadar aktif olarak kullanıma hazır halde tutulamadı.

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Mansur Yavaş’tan teleferik skandalı: Antalya’daki facia sonrası apar topar kapattılar!

AĞIR BAKIMLARI YAPILIYOR DENİLEREK 26 MİLYON LİRA PARA HARCANDI

Bakımlarını yapıp çalıştırmayan Mansur Yavaş ve ekibi Antalya'da yaşanan teleferik faciası sonrası paniğe kapıldı. Her defasında yeni bir sorun ve çözülemeyen problemlerle boğuşan teleferik, Yavaş yönetimi yüzünden hem işletilemedi hem de Ankaralıların parası, Fransız bilir kişilerin yönlendirmesi ve tadilat-tamirat çalışmaları çerçevesinde çarçur edildi.

Mansur Yavaş’tan teleferik skandalı: Antalya’daki facia sonrası apar topar kapattılar!

Öte yandan Coronavirüs salgını döneminde kabinlerin sosyal mesafe kurallarına uygun olmadığı bahane edilerek hizmete kapalı kaldı. O dönem Yenimahalle – Şentepe teleferik hattı 2 yıl kaderine terk edildi. Sonra da ağır bakımları yapılıyor denilerek 26 milyon lira para harcandı. Ancak yapılan sözde bakıma rağmen çeşitli arızalardan dolayı teleferik yine her fırsatta kullanıma kapatılmaya devam etti.

Mansur Yavaş’tan teleferik skandalı: Antalya’daki facia sonrası apar topar kapattılar!

ANTALYA FAİCASINDAN SONRA APAR TOPAR KAPATTILAR

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ihmali neticesinde, bir trajedi ile sonuçlanan ve 12 Nisan 2024 tarihinde Antalya'da teleferik hattının 5 numaralı direğinin devrilmesi ve seyir halindeki bir kabine çarpıp, kabinin kayalıklara çakılması sonucu 1 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı. Kaza sonrası teleferik hattı durmuş ve geri kalan 24 kabindeki 174 kişi mahsur kalmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterlerin de katıldığı kurtarma operasyonu ile o kişiler kurtarılmıştı.

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