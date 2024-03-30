Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
12:40
Mardin Kızıltepe seçim sonuçları ekranı: Kızıltepe yerel seçim sonuçları 2024 ile YSK canlı ve anlık oy oranları
Mardin'de oy kullanan vatandaşlar, kent genelinde seçim sonuçlarını anlık olarak takip etmek için YSK'nın canlı açıklamalarını takip ediyor. Adayların oy oranları ile hangi ilçede hangi adayın birinci olduğunu öğrenmek isteyen seçmenler Mardin Kızıltepe'de seçimi kim kazandı sorusuyla araştırma yapıyor. Seçim akşamı Mardin Kızıltepe seçim sonuçları hakkında anlık bilgiye ulaşmak için aşağıda yer alan YSK Mardin Kızıltepe yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları ekranını takip edebilirsiniz.