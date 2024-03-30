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Haberler Galeri Mardin Kızıltepe seçim sonuçları ekranı: Kızıltepe yerel seçim sonuçları 2024 ile YSK canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:40

Mardin Kızıltepe seçim sonuçları ekranı: Kızıltepe yerel seçim sonuçları 2024 ile YSK canlı ve anlık oy oranları

Mardin'de oy kullanan vatandaşlar, kent genelinde seçim sonuçlarını anlık olarak takip etmek için YSK'nın canlı açıklamalarını takip ediyor. Adayların oy oranları ile hangi ilçede hangi adayın birinci olduğunu öğrenmek isteyen seçmenler Mardin Kızıltepe'de seçimi kim kazandı sorusuyla araştırma yapıyor. Seçim akşamı Mardin Kızıltepe seçim sonuçları hakkında anlık bilgiye ulaşmak için aşağıda yer alan YSK Mardin Kızıltepe yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları ekranını takip edebilirsiniz.

Mardin Kızıltepe seçim sonuçları! YSK Mardin Kızıltepe yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri için milyonlar sandık başına gidiyor. Oyunu kullanıp seçimi ekran başında canlı canlı takip etmek isteyenler, Mardin Kızıltepe seçim sonuçları ne oldu, seçimi kim kazandı sorularına yanıt arıyor. İşte seçimi anbean takip edebileceğini YSK Mardin Kızıltepe yerel seçim sonuçları ekranı 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

MARDİN KIZILTEPE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Mardin Kızıltepe seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Mardin Kızıltepe seçim sonuçları! YSK Mardin Kızıltepe yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MARDİN KIZILTEPE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ali Ertaş

CHP: Ali Kalkan

İYİ Parti: Mehmet Faik Çeçen

DEM Parti: Zeyni İpek

Yeniden Refah: Ümit Aydın

BTP: Haydar Akkuş

Gelecek Partisi: Mehmet Emin Aydın

Mardin Kızıltepe Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Mardin Kızıltepe seçim sonuçları! YSK Mardin Kızıltepe yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MARDİN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Mardin'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

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Mardin Kızıltepe seçim sonuçları! YSK Mardin Kızıltepe yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MARDİN KIZILTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Mardin Kızıltepe'de AK Parti Ali Ertaş, CHP Ali Kalkan, İYİ Parti Mehmet Faik Çeçen, DEM Parti Zeyni İpek, Yeniden Refah Ümit Aydın, BTP Haydar Akkuş, Gelecek Partisi Mehmet Emin Aydın ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mardin Kızıltepe seçim sonuçları! YSK Mardin Kızıltepe yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KIZILTEPE MAHALLELERİ

Kızıltepe'de 183 mahalle vardır:

Akalın

Akça

Akçapınar

Akdoğan

Akkoç

Aktepe

Aktulga

Akyazı

Akyüz

Akziyaret

Alakuş

Alemdar

Alipaşa

Altıntoprak

Arakapı

Araköy

Arıklı

Arıtepe

Aslanlı

Aşağıazıklı

Ataköy

Atatürk

Atmaca

Ayaz

Bağrıbütün

Bahçelievler

Barış

Başak

Bektaş

Belli

Beşdeğirmen

Beşevler

Beşik

Bozhöyük

Büyükayrık

Büyükboğaziye

Büyükdere

Büyüktepe

Cantaşı

Cumhuriyet

Çağıl

Çakır

Çamlıca

Çamlıdere

Çanaklı

Çatalca

Çaybaşı

Çetinkaya

Çetinler

Çınarcık

Çıplak

Çimenli

Çitlibağ

Damlalı

Demet

Demirci

Demirkapı

Demirler

Dikmen

Doğanlı

Dora

Doyuran

Dörtyol

Dunaysır

Düğürk

Ekinlik

Elbeyli

Elmalı

Erdem

Erikli

Eroğlu

Ersoylu

Esenli

Eskin

Eşme

Eymirli

Fındıktepe

Fırat

Göllü

Gözlüce

Güçlü

Gümüşdere

Güneştepe

Güngören

Günlüce

Gürmeşe

Hacıhasan

Hacıyusuf

Hakverdi

Halkalı

Harmandüzü

Haznedar

Hocaköy

Ilıcak

Işıklar

Işıkören

İkikuyu

İkizler

İnandı

İpek

Kahraman

Kalaycık

Karabent

Karakulak

Karakuyu

Karaman

Kaşıklı

Katarlı

Kayapınar

Kaynarca

Kengerli

Kılduman

Kırkkuyu

Kilimli

Kocalar

Koçhisar

Koçlu

Konuklu

Köprübaşı

Körsu

Küçükayrık

Küçükboğaziye

Küplüce

Mevlana

Mezopotamya

Odaköy

Ofis

Ortaköy

Otluk

Örencik

Rıhani

Sanayi

Sancarlı

Sandıklı

Sarıca

Saruhan

Selahattin Eyyubi

Sevimli

Soğanlı

Sürekli

Şahkulubey

Şenyurt

Tanrıverdi

Tarlabaşı

Taşlıca

Tatlıca

Tepebaşı

Tıraşlı

Timurçiftliği

Tosunlu

Turgut Özal

Tuzla

Tuzluca

Ulaşlı

Uluköy

Uzunkaya

Üçevler

Ülker

Yalınkılıç

Yamaç

Yamanlar

Yarımca

Yaşarköy

Yayıklı

Yaylım

Yedikardeş

Yeni

Yenikent

Yeşilköy

Yeşiller

Yolaldı

Yoldere

Yolüstü

Yoncalı

Yukarıazıklı

Yumrutaş

Yumurcak

Yurtderi

Yurtözü

Yüceli

Yüksektepe

Zergan

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