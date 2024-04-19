Giriş Tarihi: 19.04.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
14:54
MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem 2. Yazılı sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem 2. ortak sınav tarihlerinde değişiklik yaptığını duyurdu. 2. Dönem 1. Ortak sınavlar Mart ayında uygulanmıştı. Yapılan açıklamaya göre, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin 2'nci dönem 2'nci ortak sınavları bir hafta öne çekildi. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem 2. Yazılı sınavları ne zaman? İşte, detaylar!