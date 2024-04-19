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Giriş Tarihi: 19.04.2024 14:54 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 14:54

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem 2. Yazılı sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem 2. ortak sınav tarihlerinde değişiklik yaptığını duyurdu. 2. Dönem 1. Ortak sınavlar Mart ayında uygulanmıştı. Yapılan açıklamaya göre, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin 2'nci dönem 2'nci ortak sınavları bir hafta öne çekildi. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem 2. Yazılı sınavları ne zaman? İşte, detaylar!

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem 2. Yazılı sınavları ne zaman?

MEB 2. Dönem 2. Ortak sınav tarihlerinde LGS ve YKS sınavları nedeniyle değişiklik yapıldı. 2. dönem 1. ortak yazılı sınavları 6. ve 9. sınıflar için gerçekleştirildi. Bu noktada öğrenciler gözlerini 2. Dönem 2. Yazılı sınavlarına çevirdi. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem 2. Yazılı sınavları ne zaman?

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem 2. Yazılı sınavları ne zaman?

2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2'nci dönem 2'nci ortak sınav tarihlerinde değişiklik yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin 2'nci dönem 2'nci ortak sınavları bir hafta öne çekildi. Sınavlar 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem 2. Yazılı sınavları ne zaman?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınavlarının 27 Mayıs - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek.

'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav' 2 Haziran 2024 tarihinde; 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek 'Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)' ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

Bu sebeple 8 ve 12'nci sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem 2'nci yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem 2. Yazılı sınavları ne zaman?
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MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem 2. Yazılı sınavları ne zaman?
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