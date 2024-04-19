MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem 2. Yazılı sınavları ne zaman?

MEB 2. Dönem 2. Ortak sınav tarihlerinde LGS ve YKS sınavları nedeniyle değişiklik yapıldı. 2. dönem 1. ortak yazılı sınavları 6. ve 9. sınıflar için gerçekleştirildi. Bu noktada öğrenciler gözlerini 2. Dönem 2. Yazılı sınavlarına çevirdi. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem 2. Yazılı sınavları ne zaman?