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Haberler Galeri Meral Akşener affetmedi: İstifa diyenleri görevden aldı!
Giriş Tarihi: 27.06.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 14:21

Meral Akşener affetmedi: İstifa diyenleri görevden aldı!

Meral Akşener, hafta sonu yapılan kurultayda yeniden genel başkan seçildi. 28 Mayıs'ın ardından kendisi için istifa etsin diyen parti içindeki muhalif isimleri ise affetmedi. Kurultayda 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK'nın yeni üyeleri belirledi. Muhalif isimlerin ise üzerini çizdi… Yeni listede, kendisini hedef gösteren Arzu Önşeni İsmet Koçak ve Ethem Baykal gibi isimlerin olmayışı dikkat çekti. Öte yandan kurultaya rağmen parti içinde krizin sürdüğü belirtildi. Son iddia ise şoke etti: Yeni istifalar…

Meral Akşener affetmedi: İstifa diyenleri görevden aldı!

Muhalefet, 14-28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi aldı. 8'li koalisyon masasındaki partilerde kriz üstüne kriz yaşandı. CHP'de istifa sesleri yükselirken İYİ Parti de karıştı.

Meral Akşener affetmedi: İstifa diyenleri görevden aldı!

OYLARI DÜŞTÜ

Oylarında büyük düşüş yaşayan İYİ Parti'de yenilgi sonrası Genel Başkan Meral Akşener'e tepki arttı. Parti içerisinde kurulan Ortak Akıl Platformu, yaptığı açıklamayla seçim mağlubiyeti nedeniyle Akşener yönetiminin istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

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Meral Akşener affetmedi: İstifa diyenleri görevden aldı!

KURULTAYDA ESTİ GÜRLEDİ!

Günledir suskunluğu koruyan Meral Akşener ise hafta sonu yapılan 3. Olağan Kurultayı'nda koalisyon masasını ikinci kez dağıttı. Parti içinde kendine muhalif söylemlerde bulunan isimlere de sert çıktı.

Meral Akşener affetmedi: İstifa diyenleri görevden aldı!

Tek aday olarak girdiği kurultayda yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, kendisine 'istifa etsin' diyenlere ise acımadı…

Meral Akşener istifa diyenleri affetmedi: Hepsinin üstünü çizdi... | Video

Meral Akşener affetmedi: İstifa diyenleri görevden aldı!

HEPSİNİ GÖREVDEN ALDI

50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK'nın yeni üyeleri yeniden belirleyen Akşener, kendine muhalif isimleri listeye almadı.

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