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Haberler Galeri Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Eli genel merkezde gözü başka mevkilerde…
Giriş Tarihi: 18.02.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 15:42

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Eli genel merkezde gözü başka mevkilerde…

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in arasından bir zamanlar su sızmıyordu... "Ekrem'in yüzünde 'Rabbi Yessir' görüyorum" diyen Meral Akşener, partisinin iç işlerine karışan Ekrem İmamoğlu'na çok sert çıktı. Önce büyükşehirlerde kendi adaylarını çıkartacaklarını açıkladı. Ardından CHP'li İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a 'korkaklar' diyerek çıkıştı. Bugün, partisinin İstanbul adaylarının tanıtıldığı toplantıda yine İmamoğlu'nu hedef aldı. "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez" ifadelerini kullandı

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Eli genel merkezde gözü başka mevkilerde…

Eski abla kardeşler, şimdinin düşmanıydı. Bir zamanlar aralarından su sızmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in arası açıldı.

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Eli genel merkezde gözü başka mevkilerde…

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyen "Ekrem'in yüzünde 'Rabbi Yessir' görüyorum" bile diyen Meral Akşener, partisinin iç işlerine karışan ve kapı arkası siyaset yapan Ekrem İmamoğlu'na adeta savaş açtı.

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Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Eli genel merkezde gözü başka mevkilerde…

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A 'KORKAKLAR' DEDİ

CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı korkarlar diyerek hedef alan Akşener yerel seçimlerde büyükşehirler için kendi adaylarını çıkartacaklarını da açıkladı.

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Eli genel merkezde gözü başka mevkilerde…

"ELİ GENEL MERKEZDE GÖZÜ BAŞKA MEVKİLERDE..."

Bugün partisinin İstanbul adaylarının tanıtıldığı toplantıda konuşan Meral Akşener, kürsünden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. "İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı" diyen Meral Akşener, 2019'da destek verdiği hatta cumhurbaşkanı yapmak için masayı bile devirdiği Ekrem İmamoğlu'nu suçladı.

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı: "Eli genel merkezde gözü başka mevkilerdeyken İstanbul'u yönetemez!"

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Eli genel merkezde gözü başka mevkilerde…

"Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Mesela, aklı şahsi siyasi hesaplarında, sureti İstanbullularda olanlar bu şehri yönetemez" ifadelerini kullandı.

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