Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Eli genel merkezde gözü başka mevkilerde…

"ELİ GENEL MERKEZDE GÖZÜ BAŞKA MEVKİLERDE..."

Bugün partisinin İstanbul adaylarının tanıtıldığı toplantıda konuşan Meral Akşener, kürsünden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. "İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı" diyen Meral Akşener, 2019'da destek verdiği hatta cumhurbaşkanı yapmak için masayı bile devirdiği Ekrem İmamoğlu'nu suçladı.

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı: "Eli genel merkezde gözü başka mevkilerdeyken İstanbul'u yönetemez!"