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Haberler Galeri Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!
Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 10:15

Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!

8'li koalisyon, seçimlerde hüsrana uğradı. Aldıkları yenilgi ile koalisyon masası dağıldı… Hepsi, yenilginin faturasını birbirine yazdı. CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası başladı. Uzun süredir suskun olan Mansur Yavaş da düğmeye bastı. Meral Akşener ile gizli zirve yaptı. Hatta yerel seçimlerde başarılı olacağını düşündüğü isimleri İYİ Parti ile paylaştığı iddiası ortaya atıldı. Yeni bir gizli toplantı iddiası ile sarsılan CHP'de gerilim tırmandı. İkilinin yaptığı görüşmeye tepki yağdı. İşte detaylar…

Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!

Seçimlerin ardından 8'li koalisyonda sular durulmadı. Hemen her partide karışıklık başladı.

Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!

KOALİSYON DAĞILDI

Bir dönem 'birleşe birleşe kazanacağız' diyen 8'li koalisyon üyeleri yenilginin faturasını birbirine yazdı. Sözde ittifak çatırdadı hatta koalisyon dağıldı.

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Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!

MANSUR YAVAŞ SUSKUNLUĞUNU BOZDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk savaşına girerken ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan aylardır çıt bile çıkmadı.

Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!

İşte tam da CHP içinde değişim tartışmalarının sürdüğü sırada, sürpriz bir gelişme yaşandı. Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Ankara'da görüşerek toplantı yaptı.

Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!

KILIÇDAROĞLU'NU TEDİRGİN ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nu tedirgin eden bu görüşme ile ilgili ilginç bir kulis ortaya atıldı.

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