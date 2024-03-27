Meral Akşener’den ‘Adayını çek’ diyen Özgür Özel’e çok sert tepki: Cıvıklık!

ÖZEL'DEN 'ADAYINI ÇEK' ÇAĞRISI

Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin Balıkesir'deki mitinginde Meral Akşener'e seslendi. Akşener'e "Adayını çek" çağrısı yaparken İYİ Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istedi. Özel, "Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfrediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? İyi Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum" dedi. Özel'in bu sözleri üzerine gözler Meral Akşener'e çevrildi.