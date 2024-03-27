Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
10:53
Meral Akşener’den ‘Adayını çek’ diyen Özgür Özel’e çok sert tepki: Cıvıklık!
8'li koalisyon ortakları arasında gerilim arttı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, eski ortağı CHP'ye rest çekerek Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarttı. Paniğe kapılan Özel, Akşener'e Balıkesir'den "Adayını çek" çağrısı yaptı. Edirne'deki mitinginde konuşan Akşener ise Özel'in bu sözlerini çok sert bir dille yanıtladı: Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık asla olmamıştır!