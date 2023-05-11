Giriş Tarihi: 11.05.2023 08:06
Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
08:06
Meral Akşener'e bir darbe de İstanbul'dan! FETÖ ve PKK konusunda sert sözler kullanarak istifa etti
HDP ortaklığı yapan Kılıçdaroğlu ve 7'li masasına sırtını dönemeyen, ayrıldığı masaya küfür yedikten sonra geri dönen ve PKK desteğiyle ilgili de kendisini sessize alan Meral Akşener'in partisi yaşadığı tarihi oy kaybını sürdürüyor. Oy kaybıyla birlikte partisinin milliyetçi muhafazakar isimlerini de kaybeden Akşener'e bir darbe de İstanbul listesinden geldi. 3. Bölge adayı Mehmet Ali Uykur parti ve adaylıktan ayrıldı. FETÖ ve PKK konusunda çok sert sözler kullandı.