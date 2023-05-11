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Haberler Galeri Meral Akşener'e bir darbe de İstanbul'dan! FETÖ ve PKK konusunda sert sözler kullanarak istifa etti
Giriş Tarihi: 11.05.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 08:06

Meral Akşener'e bir darbe de İstanbul'dan! FETÖ ve PKK konusunda sert sözler kullanarak istifa etti

HDP ortaklığı yapan Kılıçdaroğlu ve 7'li masasına sırtını dönemeyen, ayrıldığı masaya küfür yedikten sonra geri dönen ve PKK desteğiyle ilgili de kendisini sessize alan Meral Akşener'in partisi yaşadığı tarihi oy kaybını sürdürüyor. Oy kaybıyla birlikte partisinin milliyetçi muhafazakar isimlerini de kaybeden Akşener'e bir darbe de İstanbul listesinden geldi. 3. Bölge adayı Mehmet Ali Uykur parti ve adaylıktan ayrıldı. FETÖ ve PKK konusunda çok sert sözler kullandı.

Meral Akşener’e bir darbe de İstanbul’dan! FETÖ ve PKK konusunda sert sözler kullanarak istifa etti

Son dakika Meral Akşener haberleri: İYİ Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Ali Uykur, hem adaylıktan hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Ali Uykur, yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan bazı siyasi olaylardan rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Meral Akşener’e bir darbe de İstanbul’dan! FETÖ ve PKK konusunda sert sözler kullanarak istifa etti

Millet İttifakı'nın sürekli HDP'yle anılması, terör örgütlerinin mitinglere iştirak etmesi gibi sebeplerden dolayı bir açıklama yapmayı öngördüğünü kaydeden Uykur, "Altılı Masa şu anda terörün gölgesinin düştüğü bir kumar masasına dönüşmüştür. İYİ Parti de şu anda Altılı Masa'nın dayatmalarına maruz kalmıştır. Bu dayatmalarla alakalı adeta bizim partimize pusu kurulmuştur ve bunların hepsine neden göz yumulduğunu anlamakta güçlük çekiyorum." ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener’e bir darbe de İstanbul’dan! FETÖ ve PKK konusunda sert sözler kullanarak istifa etti

Uykur, İYİ Parti'ye 2021'de toplam 10 bin üye kaydı yaparak geçtiğini, bu süreçten sonra partiye toplamda 20-25 bin üye kazandırdığını dile getirdi.

Devlet tarafından okutulan ve yetiştirilen, devletini, vatanını, milletini her şeyin üstünde tutmuş bir Türk genci olduğunu vurgulayan Uykur, bu nedenle duyduğu rahatsızlıkların had safhaya geldiğini kaydetti.

Meral Akşener’e bir darbe de İstanbul’dan! FETÖ ve PKK konusunda sert sözler kullanarak istifa etti

FETÖ'DEN İHRAÇ BİRİNİ GETİRİP ÖZEL KALEM YAPIYOR

Partisinin son dönemlerdeki tutumundan son derece rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Uykur, şöyle devam etti:

"Parti içerisinde anlamadığım ve gerçekten rahatsız olduğum çok ciddi konular var. Özellikle FETÖ konusunda Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener KHK'dan, FETÖ'den atılmış bir insanı getiriyor, kendisine özel kalem yapıyor. Bir diğeri FETÖ'yle sürekli ismi anılan eski İstanbul İl Başkanı olsun, şu anda kendisinin başdanışmanı, aile mensuplarının, kendisinin sürekli bu tür FETÖ grubuyla ismi anılmasına rağmen neden bu kadar hala tutulduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Diğer taraftan İngiliz Mason Locası'na hizmet eden ve onlarla diyalog halinde olan bazı insanları da sekreter yapıyor. Ayrıca bazı milletvekili adaylıklarında, insanlarda had safhada olan dedikodular var. Bunların başında Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır var. Yani bu insanların ismi bu kadar şaibe altındayken neden Genel Başkanımız hala bunları en yakınında tutuyor, bunları anlamakta güçlük çekiyorum."

Uykur, hayatının FETÖ'yle, PKK'yla mücadeleyle geçtiğini ifade ederek, "Şu anda Millet İttifakı'nın HDP ve PKK ile diyalog halinde olmasından inanılmaz derecede rahatsızım. Kesinlikle ve kesinlikle kabul etmeyeceğim bir konudur." diye konuştu.

Meral Akşener’e bir darbe de İstanbul’dan! FETÖ ve PKK konusunda sert sözler kullanarak istifa etti

MASAYA TERÖRÜN GÖLGESİ DÜŞMÜŞTÜR! UZAK DURUN!

Doğu ve Güneydoğu'da görev yaparken 5 kişilik özel grup olarak 6-8 Ekim olaylarının yaşandığı Cizre'ye gönderildiklerini, burada bir kardeşinin kucağında şehit olduğunu aktaran Uykur, "Rüyalarıma giriyor ve sadece şunu söylüyor, 'Ağabey biz boşuna mı şehit olduk?' diyor. 'Biz beraber orada görev yaparken, devlet, vatan, millet için mücadele ederken, çatışırken, şu anda yaptığın siyasi hareketin HDP'yle bir olması, bugün Millet İttifakı'nın liderlerinin yaptıkları mitinglerde 'Biji Serok Apo' diye bağırmalarına nasıl senin vicdanın elveriyor.' diyor." ifadelerini kullandı.

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