Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 09:42

Meral Akşener’e olay sözler: İYİ Parti’den ihracı istenen o isim sert konuştu: Burası senin özel aile şirketin mi?

Seçimlerin ardından 8'li koalisyonda tansiyon yükseldi. Partiler, kendi içinde hesaplaşmaya girdi. En büyük kriz ise İYİ Parti'deydi. Kurultayda yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, muhalif söylemlerde bulunanların üzerini çizdi. Dün de 6 ismi disiplin kuruluna sevk etti. İşte bu gelişme parti içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi... İhracı istenen isimlerden olan İYİ Parti'nin kurucularından Musa Ertugan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Akşener'e karşı çok sertti. Emek hırsızısın dediği Akşener'e şunları söyledi: Burası senin özel aile şirketin mi?