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Haberler Galeri Meral Akşener’e olay sözler: İYİ Parti’den ihracı istenen o isim sert konuştu: Burası senin özel aile şirketin mi?
Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 09:42

Meral Akşener’e olay sözler: İYİ Parti’den ihracı istenen o isim sert konuştu: Burası senin özel aile şirketin mi?

Seçimlerin ardından 8'li koalisyonda tansiyon yükseldi. Partiler, kendi içinde hesaplaşmaya girdi. En büyük kriz ise İYİ Parti'deydi. Kurultayda yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, muhalif söylemlerde bulunanların üzerini çizdi. Dün de 6 ismi disiplin kuruluna sevk etti. İşte bu gelişme parti içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi... İhracı istenen isimlerden olan İYİ Parti'nin kurucularından Musa Ertugan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Akşener'e karşı çok sertti. Emek hırsızısın dediği Akşener'e şunları söyledi: Burası senin özel aile şirketin mi?

Meral Akşener’e olay sözler: İYİ Parti’den ihracı istenen o isim sert konuştu: Burası senin özel aile şirketin mi?

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 2 ay geçti. Ancak 8'li koalisyondaki kaos bitmedi. Bir dönem ülkeyi yönetmeye aday olan partiler, kendi içlerindeki hesaplaşmayı bir türlü bitiremedi.

Meral Akşener’e olay sözler: İYİ Parti’den ihracı istenen o isim sert konuştu: Burası senin özel aile şirketin mi?

MERAL AKŞENER DE HEDEFTE...

Yenilginin sebebi olarak herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tepkilerin merkezindeydi.

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Meral Akşener’e olay sözler: İYİ Parti’den ihracı istenen o isim sert konuştu: Burası senin özel aile şirketin mi?

YOL ARKADAŞLARINA SERT SÖZLER

HDP ve PKK'nın destek verdiği koalisyonda yer aldığı için partisindeki milliyetçi kesimden tepki alan Meral Akşener, seçimlerin ardından kurultaya gitti. Tek aday olarak girdiği seçimlerde, yeniden genel başkan seçildi. Kürsüde ise yol arkadaşlarına tepki gösterdi.

Meral Akşener’e olay sözler: İYİ Parti’den ihracı istenen o isim sert konuştu: Burası senin özel aile şirketin mi?

'Size hayatta başarılar' diyerek koalisyon masasını bir kez daha deviren Meral Akşener, parti içerisinde kendisine muhalif sesleri de susturmak için harekete geçti. Önceki gün aralarında İYİ Parti'nin kurucularından olan 6 ismi kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk etti.

Meral Akşener’e olay sözler: İYİ Parti’den ihracı istenen o isim sert konuştu: Burası senin özel aile şirketin mi?

O İSİMLERDEN SERT SÖZLER...

İYİ Parti'nin kurularından olan Musa Ertugan, Meral Akşener'in bu kararına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Genel başkanına emek dolandırıcısı olarak seslenen Musa Ertugan'ın sözleri haydi sertti:

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