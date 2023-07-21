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Haberler Galeri Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!
Giriş Tarihi: 21.07.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 12:46

Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!

Seçimlerin ardından koalisyon masası kaos masası haline geldi. Ülkeyi yönetmek isteyenlerin partisinde kriz bir türlü eksilmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'seçimi kaybetmedik' sözleri tepki çekti. Ümit Özdağ ile yaptığı 'gizli' protokol ise bir kez daha tartışmaların fitilini ateşledi. Seçim dönemi İYİ Parti'nin PKK ile ittifak kurulan masada olmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi: Herkes aslında kaybetmenizin sadece sizin kuralsız, ilkesiz, ölçüsüz, kifayetsiz adaylığınızın doğal sonucu olduğunu bir kere daha görmüş oldu.

Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 8'li koalisyonu topladı. Yanına birbirine benzemeyen tam 7 partiyi aldı. Türkiye'yi yönetme umuduyla çıktığı yol, hüsranla sonuçlandı.

Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!

Bir kez daha 'istikrar' diyen Türk halkının seçimiyle ağır yenilgi aldı. Ancak 28 Mayıs gecesinden beri seçim sonuçları hakkında 'Bu bir yenilgi değil' çıkışı yaptı. Hem partisinden hem de seçmenden yükselen istifa seslerini de 'Ben kaptanım' diyerek bastırmaya çalıştı.

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Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!

YENİLGİ DEĞİLMİŞ!

Önceki gün katıldığı canlı yayında da aldığı seçim sonuçlarını başarı olarak yorumladı. "Seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmüyorum. Seçim sonuçlarını kazanamadık" çıkışı yaptı. Daha da ileri giden ve "Gelsin şimdi seçim yapsınlar" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine destek verenleri bile kızdırdı.

Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!

Kazanmak için herkese bakanlık dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partili Ümit Özdağ ile 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı için yaptığı gizli protokolü de canlı yayında açıkladı. Bu sözlere koalisyon ortaklarından tepki yağdı.

Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!

Seçim döneminde koalisyon ortaklığına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu ve Meral Akşener'i hedef aldı.

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