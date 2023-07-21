Giriş Tarihi: 21.07.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 12:46

Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!

Seçimlerin ardından koalisyon masası kaos masası haline geldi. Ülkeyi yönetmek isteyenlerin partisinde kriz bir türlü eksilmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'seçimi kaybetmedik' sözleri tepki çekti. Ümit Özdağ ile yaptığı 'gizli' protokol ise bir kez daha tartışmaların fitilini ateşledi. Seçim dönemi İYİ Parti'nin PKK ile ittifak kurulan masada olmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi: Herkes aslında kaybetmenizin sadece sizin kuralsız, ilkesiz, ölçüsüz, kifayetsiz adaylığınızın doğal sonucu olduğunu bir kere daha görmüş oldu.