Meral Akşener’in kaybedersek giderim dediği iddia edilmişti! İYİ Parti’den yalanlama geldi: Manipülasyon!

CHP'YE SAVAŞ ÇIKIŞI!

Koltuğunu korumak için eski ortağı CHP ile ipleri koparan Meral Akşener, yerel seçimlerde ittifakın olmayacağı mesajını da verdi. Ancak bu söylemleri, parti içinde ittifakı savunan isimleri rahatsız etti. İstifalar peş peşe geldi. Partisini hedef alan söylemlere sert çıkan Akşener, İYİ Parti'ye operasyon yapıldığını söyledi. CHP'nin partisinin iç işlerine karıştığını söyleyen Akşener "Bu bir savaş ilanıdır" dedi.