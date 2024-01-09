Giriş Tarihi: 09.01.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
12:49
Meral Akşener'in kaybedersek giderim dediği iddia edilmişti! İYİ Parti’den yalanlama geldi: Manipülasyon!
İYİ Parti'de işler iyi gitmedi. İstifaların peş peşe yaşandığı partide, Meral Akşener'e tepkiler dinmedi. Partisine operasyon çekildiğini söyleyen Akşener ise CHP'yi hedef seçti. İddiaya göre 8 Ocak'taki Genel İdare Kurulu toplantısında da yerel seçim için partililerden tam yetki istedi. Hatta "Oyumuzun altında kalırsak giderim" dediği iddia edildi. Ancak İYİ Parti'den bu iddialara jet yalanlama geldi: Manipülasyon!