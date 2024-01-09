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Haberler Galeri Meral Akşener'in kaybedersek giderim dediği iddia edilmişti! İYİ Parti’den yalanlama geldi: Manipülasyon!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 12:49

Meral Akşener'in kaybedersek giderim dediği iddia edilmişti! İYİ Parti’den yalanlama geldi: Manipülasyon!

İYİ Parti'de işler iyi gitmedi. İstifaların peş peşe yaşandığı partide, Meral Akşener'e tepkiler dinmedi. Partisine operasyon çekildiğini söyleyen Akşener ise CHP'yi hedef seçti. İddiaya göre 8 Ocak'taki Genel İdare Kurulu toplantısında da yerel seçim için partililerden tam yetki istedi. Hatta "Oyumuzun altında kalırsak giderim" dediği iddia edildi. Ancak İYİ Parti'den bu iddialara jet yalanlama geldi: Manipülasyon!

Meral Akşener’in kaybedersek giderim dediği iddia edilmişti! İYİ Parti’den yalanlama geldi: Manipülasyon!

İYİ Parti'de seçimlerin ardından işler hiç de iyi gitmedi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ciddi oranda oy kaybı yaşayan İYİ Parti'de Meral Akşener'e tepkiler dinmedi.

Meral Akşener’in kaybedersek giderim dediği iddia edilmişti! İYİ Parti’den yalanlama geldi: Manipülasyon!

CHP'YE SAVAŞ ÇIKIŞI!

Koltuğunu korumak için eski ortağı CHP ile ipleri koparan Meral Akşener, yerel seçimlerde ittifakın olmayacağı mesajını da verdi. Ancak bu söylemleri, parti içinde ittifakı savunan isimleri rahatsız etti. İstifalar peş peşe geldi. Partisini hedef alan söylemlere sert çıkan Akşener, İYİ Parti'ye operasyon yapıldığını söyledi. CHP'nin partisinin iç işlerine karıştığını söyleyen Akşener "Bu bir savaş ilanıdır" dedi.

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Meral Akşener’in kaybedersek giderim dediği iddia edilmişti! İYİ Parti’den yalanlama geldi: Manipülasyon!

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A KORKAK DEDİ!

Bir dönem desteğini esirgemediği, cumhurbaşkanı adayı bile göstermek istediği CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da korkak dedi!

Meral Akşener’in kaybedersek giderim dediği iddia edilmişti! İYİ Parti’den yalanlama geldi: Manipülasyon!

"İSTİFA EDERİM" İDDİASI!

İşte krizin bitmediği İYİ Parti'de şimdi de istifa çıkışı gündeme geldi. Meral Akşener, iddiaya göre 8 Ocak'taki Genel İdare Kurulu toplantısında partisinden yerel seçimler için tam yetki istedi. 'Eğer 14 Mayıs'taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim' dedi.

Meral Akşener’in kaybedersek giderim dediği iddia edilmişti! İYİ Parti’den yalanlama geldi: Manipülasyon!

PARTİDEN JET YALANLAMA

Akşener'in bu sözlerine İYİ Parti'den jet yalanlama geldi. Yapılan açıklamada bu tarz söylemlerin manipülasyon amaçlı yapıldığı belirtildi. İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı haber sitelerinde 8 Ocak tarihli Genel İdare Kurulu toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, 'Eğer 14 Mayıs'taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim' şeklinde bir ifade kullandığı iddiası yer almaktadır.

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