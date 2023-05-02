KOALİSYON İLLETİNE MİLLET DUR DEDİ

On yıllar boyunca koalisyon hükümetlerinden çok çeken Türkiye'nin yılları bu sistemle boşa harcanırken, milyonlarca liralık kaynaklar da heba oldu. Ortalam 2 yılda bir hükümetlerin yıkıldığı süreçlerden bugün istikrarı sağlayan başkanlık sistemine gelindi. Devlet mekanizmasının yavaş ilerleyişi, bir türlü alınamayan kararlar ve sonrasında yaşananlar koalisyonlara karşı milletin de tepkili olmasını beraberinde getirdi ve anayasal değişiklikle seçmen sistemi değiştirdi.

Duyanlar inanamadı! Meral Akşener'den koalisyon övgüsü ve itirafı