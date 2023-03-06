Giriş Tarihi: 06.03.2023 15:21
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
15:37
Meral Akşener'in son çıkışı akıllara 90'lı yılları getirdi: 'İşte getirmek istedikleri sistem bu: Kavga,kaos, kargaşa"
6'lı koalisyonun Meral Akşener'in Cuma günü yaptığı çıkışı ile dağılma noktasına gelmişti. "Akşener'in 6'lı koalisyona dönme şartı olarak sunduğu İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kabul edilecek mi?" sorusu tartışılırken son günlerde yaşanan bu anlar 90'lı yılları hatırlattı. Konuya ilişkin Ahaber'e konuşan Gazeteci Emin Pazarcı, 'İşte getirmek istedikleri sistem bu: Kavga,kaos, kargaşa" ifadelerini kullandı.