Meral Akşener'in son çıkışı akıllara 90'lı yılları getirdi: 'İşte getirmek istedikleri sistem bu: Kavga,kaos, kargaşa"

Sanki ülke elden gidiyor. Bir Kurtuluş Savaşı var. Mustafa Kemal misyonu biçti, iki tane belediye başkanına... Bu çıkışı niye yaptı? Hadi bu çıkışı yaptı, bugünkü teklifi niye götürdü? Garip bir şey ortaya çıkıyor. Siz seçilemeyecek bir kişiden bahsediyordunuz ama bu kişinin altına seçilecek dediğiniz iki ismi yardımcı olarak götürmek istiyorsunuz. Bunun ne faydası olacak? Bunu bir köşeye koymak lazım. Tabi bu teklif kabul edilirse, Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar dedikerinin hepsini yalamış yutmuş olacak. Çünkü iki tane büyükşehir belediyesi var. Bu isimlerin görevlerinde bulunmaları gerektiğinin altını defalarca çizdi. Şimdi bunları nasıl Başkan Yardımcısı yapacak?