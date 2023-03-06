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Haberler Galeri Meral Akşener'in son çıkışı akıllara 90'lı yılları getirdi: 'İşte getirmek istedikleri sistem bu: Kavga,kaos, kargaşa"
Giriş Tarihi: 06.03.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 15:37

Meral Akşener'in son çıkışı akıllara 90'lı yılları getirdi: 'İşte getirmek istedikleri sistem bu: Kavga,kaos, kargaşa"

6'lı koalisyonun Meral Akşener'in Cuma günü yaptığı çıkışı ile dağılma noktasına gelmişti. "Akşener'in 6'lı koalisyona dönme şartı olarak sunduğu İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kabul edilecek mi?" sorusu tartışılırken son günlerde yaşanan bu anlar 90'lı yılları hatırlattı. Konuya ilişkin Ahaber'e konuşan Gazeteci Emin Pazarcı, 'İşte getirmek istedikleri sistem bu: Kavga,kaos, kargaşa" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener’in son çıkışı akıllara 90’lı yılları getirdi: ’İşte getirmek istedikleri sistem bu: Kavga,kaos, kargaşa

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 6'lı koalisyona dönme kararı ve son dönemlerde yaşananlar 90'lı yılları hatırlattı. Gazeteci Emin Pazarcı konuyu A Haber'e değerlendirirken 'İşte getirmek istedikleri sistem bu: Kavga,kaos, kargaşa" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener’in son çıkışı akıllara 90’lı yılları getirdi: ’İşte getirmek istedikleri sistem bu: Kavga,kaos, kargaşa

Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'ın açıklamaları şu şekilde;

Zaten birbirlerinden ayrılması beklenmiyordu. Ama 6'lı masa kurulurken biz defalarca söyledik. 'Kılıçdaroğlu'nun amacı, o masayı kendi adaylığını onaylatmak, dikte etmek' için kurduğu belliydi. Meral Akşener, olmazları göstererek kendisine bir yol açmaya çalışıyordu. Bunları da söyledik. Bana göre, bu ilk toplantıda dağıldı. Bir takım formüller ortaya çıkıyor. Ancak Meral hanım o çıkışı neden yaptı?

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Meral Akşener’in son çıkışı akıllara 90’lı yılları getirdi: ’İşte getirmek istedikleri sistem bu: Kavga,kaos, kargaşa

Sanki ülke elden gidiyor. Bir Kurtuluş Savaşı var. Mustafa Kemal misyonu biçti, iki tane belediye başkanına... Bu çıkışı niye yaptı? Hadi bu çıkışı yaptı, bugünkü teklifi niye götürdü? Garip bir şey ortaya çıkıyor. Siz seçilemeyecek bir kişiden bahsediyordunuz ama bu kişinin altına seçilecek dediğiniz iki ismi yardımcı olarak götürmek istiyorsunuz. Bunun ne faydası olacak? Bunu bir köşeye koymak lazım. Tabi bu teklif kabul edilirse, Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar dedikerinin hepsini yalamış yutmuş olacak. Çünkü iki tane büyükşehir belediyesi var. Bu isimlerin görevlerinde bulunmaları gerektiğinin altını defalarca çizdi. Şimdi bunları nasıl Başkan Yardımcısı yapacak?

Meral Akşener’in son çıkışı akıllara 90’lı yılları getirdi: ’İşte getirmek istedikleri sistem bu: Kavga,kaos, kargaşa

KILIÇDAROĞLU'NU VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMAMASIYLA TANIYORUZ

Belediye seçimlerinden sonra için söz verse, bunun bir geçerliliği yok. Kılıçdaroğlu'nu biz daha önce verdiği sözleri tutmaması ile tanıyoruz.

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Meral Akşener’in son çıkışı akıllara 90’lı yılları getirdi: ’İşte getirmek istedikleri sistem bu: Kavga,kaos, kargaşa

HERKESİ KENDİNE MAHKUM ETTİ

Anayasaya göre hiçbir anlamı olmayan bir söz ortaya atılıyor. "İki tane çok başarılı dedikleri belediye başkanını neden bu şekilde harcıyorsun derler" ama Sayın Kılıçdaroğlu son derece akılcı bir masa kurdu ve orada herkesi kendine mahkum etti. Meral Hanım da kendine pay çıkarmaya çalıştı. Ortak bir çağrı ile aday olmak istedi olmadı kendi istediği isimleri onaylatmak istedi olmadı. Meral Hanım şu an partisini kurtarmaya çalışıyor. Bir takım manevralar içinde...

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