Merdan Yanardağ’a bir destek de İYİ Parti’den: Turhan Çömez serbest kalmasını istiyor!

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı. Tepki çeken sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Salı günü tutuklanan ve cezaevine gönderilen Merdan Yanaedağ'a 8'li koalisyon ortakları sahip çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Derhal serbest kalsın" çağrısı yaparken İYİ Parti de geri kalmadı. Meral Akşener'in Başdanışmanı Turhan Çömez, katıldığı canlı yayında "Tutuklanması, yargılanması kabul edilemez" ifadesini kullandı.