Mersin Akdeniz seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Akdeniz yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Akdeniz yeni belediye başkanı belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğine etki edecek bu önemli kararı verirken sabah.com.tr'den Akdeniz seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilecekler. İşte, Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'te oy oranları ve canlı takip ekranıyla ilgili detaylar!

MERSİN AKDENİZ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Mersin Akdeniz seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.