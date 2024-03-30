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Haberler Galeri Mersin Akdeniz seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Akdeniz yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:28

Mersin Akdeniz seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Akdeniz yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Mersin Akdeniz'de heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, ilçe sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılanıyor. Milyonlarca kişinin katılacağı bu önemli seçimde Akdeniz yeni belediye başkanını belirleyecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Akdeniz seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak sabah.com.tr üzerinden yayınlayacak.

Mersin Akdeniz seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Akdeniz yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Akdeniz yeni belediye başkanı belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğine etki edecek bu önemli kararı verirken sabah.com.tr'den Akdeniz seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilecekler. İşte, Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'te oy oranları ve canlı takip ekranıyla ilgili detaylar!

MERSİN AKDENİZ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Mersin Akdeniz seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Mersin Akdeniz seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Akdeniz yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

MERSİN AKDENİZ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mustafa Muhammet Gültak

CHP: Nesibe Teker Hazim

İYİ Parti: Onur Kösel

Yeniden Refah Partisi: Mustafa Tekbaş

Dem Parti: Hoşyar Sarıyıldız

Mersin Akdeniz Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Mersin Akdeniz seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Akdeniz yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

MERSİN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Mersin'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Mersin Akdeniz seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Akdeniz yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

MERSİN AKDENİZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Mersin Akdeniz'de AK Parti Mustafa Muhammet Gültak, CHP Nesibe Teker Hazim, İYİ Parti Onur Kösel, Yeniden Refah Partisi Mustafa Tekbaş ve Dem Parti Hoşyar Sarıyıldız ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mersin Akdeniz seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Akdeniz yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

MERSİN AKDENİZ MAHALLELERİ

Akdeniz'de 65 mahalle vardır:

  1. Abdullah Şahutoğlu
  2. Adanalıoğlu
  3. Adanalıoğlu Limonlu
  4. Adnan Menderes
  5. Akdam
  6. Akdeniz
  7. Anadolu
  8. Bağcılar-İhsaniye
  9. Bağlarbaşı
  10. Bahçe
  11. Bahçeli Aşağıburhan
  12. Bahçeli Kürkçü
  13. Bahçeli Yukarıburhan
  14. Bahşiş
  15. Barış
  16. Bekirde
  17. Cami Şerif
  18. Camili
  19. Civanyaylağı
  20. Cumhuriyet
  21. Çankaya
  22. Çay
  23. Çilek
  24. Demirhisar
  25. Dikilitaş
  26. Esenli
  27. Evci
  28. Gazi
  29. Gündoğdu
  30. Güneş
  31. Hal
  32. Hamidiye
  33. Hebilli
  34. Hürriyet
  35. Iğdır
  36. İhsaniye
  37. Karacailyas
  38. Karacailyas Emek
  39. Karacailyas Evren
  40. Karaduvar
  41. Kazanlı
  42. Kiremithane
  43. Köselerli
  44. Kulak
  45. Kültür
  46. Mahmudiye
  47. Mesudiye
  48. Mithatpaşa
  49. Müfide İlhan
  50. Nacarlı
  51. Nusratiye
  52. Özgürlük
  53. Parmakkurdu
  54. Puğkaracadağ
  55. Sarıibrahimli
  56. Siteler
  57. Şakirgülmen
  58. Şevketsümer
  59. Toroslar
  60. Turgutreis
  61. Üçocak
  62. Yanpar
  63. Yeni
  64. Yeşilçimen
  65. Yeşilova
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