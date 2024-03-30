Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
14:28
Mersin Akdeniz seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Akdeniz yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Mersin Akdeniz'de heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, ilçe sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılanıyor. Milyonlarca kişinin katılacağı bu önemli seçimde Akdeniz yeni belediye başkanını belirleyecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Akdeniz seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak sabah.com.tr üzerinden yayınlayacak.