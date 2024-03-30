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Haberler Galeri Mersin Erdemli Seçim Sonuçları | YSK Erdemli yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:51

Mersin Erdemli Seçim Sonuçları | YSK Erdemli yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

Mersin'de oy kullanan vatandaşlar, kent genelinde seçim sonuçlarını anlık olarak takip etmek için YSK'nın canlı açıklamalarını takip ediyor. Adayların oy oranları ile hangi ilçede hangi adayın birinci olduğunu öğrenmek isteyen seçmenler Mersin Erdemli'de seçimi kim kazandı sorusuyla araştırma yapıyor. Seçim akşamı Mersin Erdemli seçim sonuçları hakkında anlık bilgiye ulaşmak için aşağıda yer alan YSK Mersin Erdemli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları ekranını takip edebilirsiniz.

Mersin Erdemli seçim sonuçları! YSK Erdemli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri için milyonlar sandık başına gidiyor. Oyunu kullanıp seçimi ekran başında canlı canlı takip etmek isteyenler, Mersin Erdemli seçim sonuçları ne oldu, seçimi kim kazandı sorularına yanıt arıyor. İşte seçimi anbean takip edebileceğini YSK Mersin Erdemli yerel seçim sonuçları ekranı 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

MERSİN ERDEMLİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Mersin Erdemli seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Mersin Erdemli seçim sonuçları! YSK Erdemli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERSİN ERDEMLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

CHP: Mehmet Mavi

MHP: Mustafa Kara

İYİ Parti: Mehmet Dutar

Yeniden Refah Partisi: Ömer Şahin

Zafer Partisi: Durmuş Doydu

DSP: Taner Zehir

HKP: Cemil Demircan

Mersin Erdemli Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Mersin Erdemli seçim sonuçları! YSK Erdemli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERSİN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Mersin'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Akdeniz Seçim Sonuçları

Anamur Seçim Sonuçları

Aydıncık Seçim Sonuçları

Bozyazı Seçim Sonuçları

Çamlıyayla Seçim Sonuçları

Erdemli Seçim Sonuçları

Gülnar Seçim Sonuçları

Mezitli Seçim Sonuçları

Mut Seçim Sonuçları

Silifke Seçim Sonuçları

Tarsus Seçim Sonuçları

Toroslar Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Mersin Erdemli seçim sonuçları! YSK Erdemli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Mersin Erdemli'de CHP Mehmet Mavi, MHP Mustafa Kara (Cumhur İttifakı Adayı), İYİ Parti Mehmet Dutar, Yeniden Refah Partisi Ömer Şahin, Zafer Partisi Durmuş Doydu, DSP Taner Zehir, HKP Cemil Demircanismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mersin Erdemli seçim sonuçları! YSK Erdemli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ERDEMLİ MAHALLELERİ

Erdemli'de 71 mahalle vardır:

Adnan Menderes

Akdeniz

Akpınar

Alata

Alibeyli

Arpaçbahşiş

Arslanlı

Ayaş

Aydınlar

Barbaros

Batısandal

Çamlı

Çerçili

Çeşmeli

Çiftepınar

Çiriş

Dağlı

Doğusandal

Elbeyli

Elvanlı

Esenpınar

Evdilek

Fakılı

Fatih

Gücüş

Güneyli

Güzeloluk

Hacıalanı

Hacıhalilarpaç

Harfilli

Hüsametli

İlemin

Karaahmetli

Karahıdırlı

Karakeşli

Karayakup

Kargıcak

Kargıpınarı

Kayacı

Kızılen

Kızkalesi

Kocahasanlı

Koramşalı

Koyuncu

Kösbucağı

Kösereli

Kuşluca

Küstülü

Limonlu

Merkez

Pınarbaşı

Sarıkaya

Sarıyer

Sıraç

Sinap

Sorgun

Şahna

Tabiye

Tapureli

Tırtar

Toros

Tozlu

Tömük

Türbe

Üçtepe

Üzümlü

Veyselli

Yağda

Yarenler

Yeniyurt

Yüksek

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