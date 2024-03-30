Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:51
Mersin Erdemli Seçim Sonuçları | YSK Erdemli yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Mersin'de oy kullanan vatandaşlar, kent genelinde seçim sonuçlarını anlık olarak takip etmek için YSK'nın canlı açıklamalarını takip ediyor. Adayların oy oranları ile hangi ilçede hangi adayın birinci olduğunu öğrenmek isteyen seçmenler Mersin Erdemli'de seçimi kim kazandı sorusuyla araştırma yapıyor. Seçim akşamı Mersin Erdemli seçim sonuçları hakkında anlık bilgiye ulaşmak için aşağıda yer alan YSK Mersin Erdemli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları ekranını takip edebilirsiniz.