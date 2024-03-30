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Haberler Galeri Mersin Mezitli seçim sonuçları ekranı! YSK verileri ile Mezitli yerel seçim sonuçları 2024 canlı-anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:50

Mersin Mezitli seçim sonuçları ekranı! YSK verileri ile Mezitli yerel seçim sonuçları 2024 canlı-anlık oy oranları

Mersin Mezitli seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri'nin ardından belli oluyor. Oy sonuçları YSK verileri ışığında takip edilirken Mezitli'de seçimi kim kazandı sorusu oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Oy sonuçları sabah.com.tr 2024 Yerel Seçim Sonuçları sayfası üzerinden il il sorgulanabilecek. İşte Mezitli yerel seçim sonuçları ve partilerin oy oranları takip ekranı.

Mersin Mezitli seçim sonuçları! YSK Mersin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mersin Mezitli seçim sonuçları 2024 Türkiye Yerel Seçimleri sebebiyle gündeme geldi. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutan seçmenler için seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak ve Mezitli seçimi kim kazandı yanıt bulacak. İşte Mezitli yerel seçim sonuçları ve partilerin oy oranları öğrenme ekranı.

MERSİN MEZİTLİ SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Mersin Mezitli seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Mersin Mezitli seçim sonuçları! YSK Mersin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERSİN MEZİTLİ SEÇİM SONUÇLARI – CANLI TAKİP

AK Parti: Mevlüt Ekmekçi

CHP: Ahmet Serken Tuncer

İYİ Parti: Nusret Oliger

Yeniden Refah: Recep Gül

BBP: Ahmet Kıratlı

Zafer Partisi: Ali Özgür Kibritçioğlu

Memleket Partisi: Yasemin Güngör

Mezitli Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Mersin Mezitli seçim sonuçları! YSK Mersin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Mersin'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akdeniz Seçim Sonuçları

Anamur Seçim Sonuçları

Aydıncık Seçim Sonuçları

Bozyazı Seçim Sonuçları

Çamlıyayla Seçim Sonuçları

Erdemli Seçim Sonuçları

Gülnar Seçim Sonuçları

Mezitli Seçim Sonuçları

Mut Seçim Sonuçları

Silifke Seçim Sonuçları

Tarsus Seçim Sonuçları

Toroslar Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Mersin Mezitli seçim sonuçları! YSK Mersin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
AK Parti Mevlüt Ekmekçi, CHP Ahmet Serken Tuncer, İYİ Parti Nusret Oliger ,Yeniden Refah Recep Gül, BBP Ahmet Kıratlı, Zafer partisi Ali Özgür Kibritçioğlu, Memleket Partisi Yasemin Güngör ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mersin Mezitli seçim sonuçları! YSK Mersin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERSİN MAHALLELERİ

75.Yıl

Akarca

Akdeniz

Anayurt

Atatürk

Bozön

Cemilli

Cumhuriyet

Çamlıca

Çankaya

Çevlik

Davultepe

Demirışık

Deniz

Doğançay

Doğlu

Esenbağlar

Eski Mezitli

Fatih

Fındıkpınarı

Hürriyet

İstiklal

Kaleköy

Kocayer

Kuyuluk

Kuzucu

Kuzucubelen

Menderes

Merkez

Pelitkoyağı

Sarılar

Seymenli

Şahin Tepesi

Takanlı

Tece

Tepeköy

Tol

Viranşehir

Yeni

Zeybekler

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