Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:50
Mersin Mezitli seçim sonuçları ekranı! YSK verileri ile Mezitli yerel seçim sonuçları 2024 canlı-anlık oy oranları
Mersin Mezitli seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri'nin ardından belli oluyor. Oy sonuçları YSK verileri ışığında takip edilirken Mezitli'de seçimi kim kazandı sorusu oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Oy sonuçları sabah.com.tr 2024 Yerel Seçim Sonuçları sayfası üzerinden il il sorgulanabilecek. İşte Mezitli yerel seçim sonuçları ve partilerin oy oranları takip ekranı.