Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
22:00
Meteoroloji'den lapa lapa kar yağışı alarmı! Kar için saat verildi! İstanbul ve Ankara'da kar esareti yaşanacak!
Kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Meteoroloji'den çok sayıda il için kar yağışı alarmı verildi. Tüm yurtta etkisini hissettirecek olan kar yağışları özellikle İstanbul ve Ankara'yı esir alacak.Hava sıcaklıklarında ise 12 dereceye kadar düşüş bekleniyor. Bunun yanında birçok ilde okulların tatil edilmesi söz konusu olacak. Peki beklenen kar yağışı ne zaman gerçekleşecek? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Ankara'da kar etkisini gösterecek mi? Kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...