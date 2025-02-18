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Haberler Galeri Meteoroloji'den lapa lapa kar yağışı alarmı! Kar için saat verildi! İstanbul ve Ankara'da kar esareti yaşanacak!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:00 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 22:00

Meteoroloji'den lapa lapa kar yağışı alarmı! Kar için saat verildi! İstanbul ve Ankara'da kar esareti yaşanacak!

Kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Meteoroloji'den çok sayıda il için kar yağışı alarmı verildi. Tüm yurtta etkisini hissettirecek olan kar yağışları özellikle İstanbul ve Ankara'yı esir alacak.Hava sıcaklıklarında ise 12 dereceye kadar düşüş bekleniyor. Bunun yanında birçok ilde okulların tatil edilmesi söz konusu olacak. Peki beklenen kar yağışı ne zaman gerçekleşecek? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Ankara'da kar etkisini gösterecek mi? Kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Meteoroloji’den lapa lapa kar yağışı alarmı! Kar için saat verildi! İstanbul ve Ankara’da kar esareti yaşanacak!

Kar yağışı için saat verildi. İstanbul ve Ankara'da kar esareti yaşanacak. Öte yandan İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den lapa lapa kar yağışı alarmı! Kar için saat verildi! İstanbul ve Ankara’da kar esareti yaşanacak!

Yağışların Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Aksaray, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Meteoroloji’den lapa lapa kar yağışı alarmı! Kar için saat verildi! İstanbul ve Ankara’da kar esareti yaşanacak!

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney, zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den lapa lapa kar yağışı alarmı! Kar için saat verildi! İstanbul ve Ankara’da kar esareti yaşanacak!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Aksaray, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den lapa lapa kar yağışı alarmı! Kar için saat verildi! İstanbul ve Ankara’da kar esareti yaşanacak!

İSTANBUL VALİSİ'NDEN KAR UYARISI

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, Araçlarda kış lastiği kullanılması, Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir.

Resmî duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmelidir.

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