Millet acısını yaşarken onlar algı operasyonu yaptı! İşte Kahramanmaraş depremi ile ilgili yalanlar ve gerçekler

GERÇEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezinin depremzedelere hemen açıldığına dair açıklama yaptı.

2. "Depremden 4-5 saat sonra! Süleyman Soylu'nun keyfi yerinde!" 12 Şubat 179 İDDİA

GERÇEK

Görüntü 27 Kasım 2022 tarihinde İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu'nun Düzce ziyaretinden

3. "TRT Haber'den Menzil'e Teşekkür…" 12 Şubat İDDİA

Adıyaman'da Menzil tarikatı köyünü depremzedelere açmış, TRT Haber, yayında tarikat liderine teşekkür ediyor

GERÇEK

Nevşin Mengü, kendi yalan haberini kendisi yalanladı.

4. "Van'a gelen depremzedelerin barınma ihtiyaçları karşılanmıyor" 11 Şubat İDDİA

Van Emek ve Demokrasi Platformu tarafından, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmadığı iddia edildi.

GERÇEK

Van Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı

5. "Ankara'daki hastanelerde depremzedeler için yardım toplandığı iddiası." 7 Şubat İDDİA

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Ankara Etlik Şehir hastanesinde depremzedeler için yardım toplandığı iddia edildi. Bu iddia Whatsapp gruplarında hızla yayıldı.

GERÇEK

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, yaptığı açıklama ile bu iddiayı yalanladı.

6. "Bakan Nebati, Deprem alanında borsayı değerlendirdi." 6 Şubat İDDİA

Nureddin Nebati'nin deprem alanında borsa hakkında konuşma yaptığı iddia edildi.

GERÇEK

Nureddin Nebati'nin sözleri, depremden önce yayınlanmıştı

7. "AFAD'ın deprem bölgesindeki İş Bankası ve Halk Bankası şubelerinin kasalarını çıkartmak için geldi" 12 Şubat İDDİA

AFAD'ın İş Bankası ve Halk Bankası şubelerinden kasaları çıkartmak için geldiği iddia edildi.

GERÇEK

İş Bankası ve Halk Bankasından yapılan açıklamalarda bu iddialar tamamen yalanlandı.

8. "Irak'ta Japon şirket tarafından yapılan ve depremde ayakta kalan merdiven" 10 Şubat İDDİA

Kahramanmaraş depremlerinden sonra Irak'ta bir binanın resmi paylaşıldı ve deprem sonrası görüntü olarak iddia edildi.

GERÇEK

Fotoğraf 12 Ağustos 2013'te The Atlantic'te yayınlanan "War-torn syria Split into Three Regions" başlıklı makalede yer alıyor.

9. "Gökyüzündeki ışığın depremden önce Türkiye'de gözlemlendiği" 12 Şubat İDDİA

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan gönderide, Kahramanmaraş depreminden saniyeler önce Türkiye ve Suriye'nin semalarında sıradışı görüntülerin belirdiği iddia edildi.

GERÇEK

Videonun, 7 Ekim 2018 tarihinde Falcon 9 roketininin ABD'deki Vandenberg Hava Üssü'nden uzaya fırlatılma anını kaydettiği tespit edildi.

10. "Hasar gören barajlardan Irak'a su tahliye edildi" 6 Şubat İDDİA

Deprem felaketinin ardından Atatürk Barajı'nın hasar aldığına dair yanıltıcı iddialar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

GERÇEK

Vahit Kirişçi, ilgili iddiayı net bir şekilde yalanladı.

11. "İskenderun terkediliyor." 11 Şubat İDDİA

Erk Acarer tarafından İskenderun'un tahliye edildiği ve sadece gidecek yeri olmayan Suriyelilerin kaldığı iddia edildi.

GERÇEK

Söz konusu iddia bizatihi İskenderunlular tarafından yalanlanmıştır.

12. "Adıyaman'da arama kurtarma yapan Tayvanlı ekip, göçük altında kalan bir kişiye tam ulaşacakken, gelen Türk ekip tarafından uzaklaştırılmış." 13 Şubat İDDİA

Nevşin Mengü'nün iddiasına göre Adıyaman'da arama kurtarma yapan Tayvanlı ekip, göçük altında kalan bir kişiye tam ulaşacakken, gelen Türk ekip tarafından uzaklaştırıldı.

GERÇEK

Bu haber aslında China Times'in değil, Tayvan devlet ajansı CNA'nın haberi. "Tüm işi Tayvanlı ekip yaptı, Türk ekip kendi yapmış gibi gösterdi" gibi bir ifade de bulunmuyor. Tayvanlı ekip 'bu olay üzerine' ülkeyi terk etmeye karar vermemiş. Tayvan basınında çıkan eski tarihli haberlerde, ekibin zaten ayın 15'inde ülkeye dönmesinin planlandığı belirtiliyor.

13. "Samandağ'da yalnızca Ekrem İmamoğlu tarafından çadırlar kuruldu." 12 Şubat İDDİA

Ekrem İmamoğlu Samandağ'da yalnızca kendisi tarafından çadırların kurulduğu şeklinde bir paylaşımda bulundu.

GERÇEK

Söz konusu alanda AFAD'la koordineli olacak şekilde içerisinde İBB de dahil olmak üzere çok sayıda çadır kuruldu.

14. "ABD savaş gemisi yardım amacıyla Mersin'e gelecek." 10 Şubat İDDİA

ABD'ye ait bir savaş gemisinin yardım amacıyla Mersin'e geleceği iddia edildi.

GERÇEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika'dan Türkiye'ye bu yönde bir talep gelmediğini ve böyle bir talep gelse dahi bir savaş gemisinin Türkiye karasularına girmesine izin verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

15. "Bursa'da kullanılmayan konteynırlar deprem bölgesine sevk edilmiyor." 12 Şubat İDDİA

Bazı sosyal medya hesaplarında Bursa'da kullanılmayan konteynırların deprem bölgesinde sevk edilmediği iddia edildi.

GERÇEK

Söz konusu paylaşımı yapan kişi daha sonra valiliğin kendisiyle iletişime geçtiğini ve durumu aktardığını iletti. Buna göre, Bursa'daki AFAD konteynerları Osmaniye'ye gönderildi. Geri kalanı da deprem olma ihtimaline karşı Bursa'da bırakıldı. Deprem bölgesinde altyapı çalışmaları yapıldıkça gönderim devam edecek.

16. "Enkaz altında canlı insanlar olmasına rağmen moloz kaldırma işlemleri başlatıldı." 12 Şubat İDDİA 204

Kaleli Medya isimli bir hesap tarafından enkaz altında canlı insanlar olmasına rağmen moloz kaldırma işlemlerinin başlatıldığı iddia edildi.

GERÇEK

Moloz kaldırma çalışmaları el veya kürekle yapılmaz, kepçeyle yapılır. Videoda da görüldüğü üzere kalabalık bir ekip arama çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Enkazlar kaldırılmadan önce savcılıklarca enkazlardan delillerin toplanması son derece kritik. Bu deliller toplanmadan enkazlar kaldırılmayacak"şeklinde bir açıklamada bulundu.

17. "Millet can derdinde, Belediyeler eğlence derdinde." 13 Şubat 205 İDDİA

Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinde AK Parti'li belediyeler tarafından deprem sonrası eğlence konseptli ihaleler açıldığı iddia edildi.

GERÇEK

Söz konusu ihaleye başvuru "Ocak" ayında yapılıyor. Onay tarihi ise "1 Şubat 2023". Yani depremden önceki günlerde yapılmış bir ihale.

18. "Halk eliyle, tırnaklarıyla vatandaşı enkazdan çıkarıyor, AFAD yetkilileri elinde kameralarla kurtarmış gibi yapıyorlar." 13 Şubat İDDİA

Karar Gazetesi Yazarı Elif Çakır, "Halk eliyle, tırnaklarıyla vatandaşı enkazdan çıkarıyor, AFAD yetkilileri elinde kameralarla kurtarmış gibi yapıyorlar" şeklinde bir iddiada bulundu.

GERÇEK

AFAD yetkilileri ve sağlık ekipleri depremzedelere zarar gelmemesi için belli teknikler kullanarak insanları enkaz altından kurtarmaktadır.

19. "Depremden önce gökyüzünde bir cisim gözlemlendi." 12 Şubat İDDİA

Sosyal medyada uçan parlak bir cismin göründüğü bir video paylaşılarak, "Türkiye'deki depremden önce." iddiası dile getirildi.

GERÇEK

Videonun 25.09.2022'de Telegram'da, 07.10.2022'de Twitter'da ve 18.01.2023'te de TikTok'ta paylaşıldığı tespit edildi. Tweet'te, videonun Kazakistan'da Rusya tarafından kullanılan Baykonur Uzay Üssü'nü gösterdiği ifade ediliyor. Telegram'da ise, söz konusu görüntünün Kazakistan'da bulunan Balkaş şehrinde çekildiği yazıldı.

20. "Yardım tırı önünü kesen yağmacı aracı böyle ezdi." 11 Şubat İDDİA 209

Sosyal medyada bir tırın önündeki sivil aracı ezdiği anı gösteren bir video paylaşılarak, "Yardım tırı önünü kesen yağmacı aracı böyle ezdi." iddiasında bulunuldu.

GERÇEK

Videonun Şili'de meydana gelen bir olaya ait olduğu tespit edildi.

21. "DASK zorunlu deprem sigortasından yararlanmak için 15 gün içinde ihbar zorunluluğu var." 10 Şubat İDDİA

Bazı sosyal medya hesaplarında DASK zorunlu deprem sigortasından yararlanmak için 15 gün içinde ihbar zorunluluğu olduğu iddia edildi.

GERÇEK

DASK'ın genel şartlarında riskin gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren 15 günlük ihbar yükümlülüğü vardır. Ancak DASK, doğal afet dönemlerinde hasar ihbarında süre kısıtlaması uygulamamaktadır. Dolayısıyla 10 ilimizi kapsayan son deprem felaketinde evleri hasar gören sigortalıların ihbar için süre kısıtlaması bulunmamaktadır.

22. "Josef De Souza deprem bölgesinden bir kız çocuk evlat edinmiş." 13 Şubat İDDİA

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Josef De Souza'nın deprem bölgesinden bir kız çocuk evlat edindiği iddia edildi.

GERÇEK

Bahsi geçen fotoğraf, Beşiktaşlı futbolcunun afetzede çocukları ziyaretinde çekilen bir kare. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada, deprem sonrası aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların kuruluş bakımına alındığını ve ihtiyaçlarının karşılandığını belirmektedir.Çocukların biyolojik yakınlarına ulaşılması için il 213 müdürlüklerinde çalışmalar sürmektedir. Bu aşamada depremden etkilenmiş ve aileleri bulunamamış çocukların evlat edinilmesi mümkün değildir. Josef De Souza da sadece Mersin'e getirilen afetzede çocuklara moral vermek için ziyarette bulunmuştur.

23. "Yardım malzemesi götürülmesine izin verilmiyor." 7 Şubat İDDİA

Kahramanmaraş'ta meydana depremin ardından sosyal medyadan, Bilecik'te de deprem olacağını, bu nedenle yardım malzemeleri götürmek için yola çıkanlara izin verilmediğine dair bir ses kaydı paylaşıldı.

GERÇEK

İddiası asılsız çıkan tır şöförü M.T., Bilecik'te gözaltına alındı.

24. "Alevi oldukları için yardım gitmiyor." 11 Şubat İDDİA

Bir sosyal medya fenomeni tarafından Alevilere yardım götürülmediği iddia edildi.

GERÇEK

Depremlerin ardından bütün yardımlar AFAD koordinasyonunda dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün depremzedelere ulaştırılmıştır.

25. "Deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan." 10 Şubat İDDİA

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş deprem rakamlarının yalan olduğunu iddia etti.

GERÇEK

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada henüz enkazlarda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve Türkiye'nin her tarafından buraya savcılar görevlendirilip adli tıp uzmanları ve doktorların da görevlendirildiği bilgisi paylaşılmıştır.