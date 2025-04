Milletin sesi SABAH 40 yaşında

40 YILDIR HER SABAH YENİ BİR SAYFA

Milli şuurla yayın hayatına devam eden, Türkiye'nin özellikle son çeyrekte karşılaştığı tüm zorluklarda dezenformasyonla mücadele eden SABAH, toplumun her kesiminin sesi ve vicdanı oldu. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz da SABAH'ın yayın içeriklerine dikkat çektiği kutlama mesajında, "Basın, bir milletin hafızasıdır; geçmişi kaydeder, bugünü anlatır, yarına iz bırakır. Yalnızca olayları aktarmakla kalmaz, onlara anlam kazandırır. O anlam bir kez kelimeye döküldüğünde, artık yalnızca haber değil, tarihin parçası olur. SABAH Gazetesi, 40 yıl önce çıktığı yolda sadece bir yayın organı değil; toplumun sesi, duygusu, yönü olmuştur. Zor zamanlarda cesaretle konuşmuş, karanlıkta yol göstermiş, sessizlikte anlam üretmiştir" dedi.

'MANŞETLERE SADECE HABER DEĞİL BİR BİLİNÇ AKTARILMIŞTIR'

'Değerlerini milletten alan, demokrasiyi ve millî iradeyi esas alan yayın anlayışı, yalnızca bir editoryal tercih değil, bir duruşun, bir inancın yansımasıdır' diyen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz, şunları kaydetti: "Her sabah atılan manşetlerle, sadece haber değil; bir hissiyat, bir bilinç aktarılmıştır. SABAH'ın satırlarında sezgi, köşelerinde sağduyu yer bulmuş bu da onu bir gazeteden öteye, bir ekole dönüştürmüştür. Bu başarıda teknolojiden önce gelen sorumluluk, kalemden önce gelen bilinç, manşetten önce gelen emek vardır. SABAH'ın 40'ıncı yılı, bir gazetenin değil bir fikir bütünlüğünün, bir duruşun, bir kararlılığın zamanla imtihanını başarıyla vermiş olmasının göstergesidir. Bu anlamlı yıl dönümünde SABAH çatısı altında iz bırakmış tüm gazetecilere, geceyi sabaha çeviren emekçilere, düşüncesiyle, kalemiyle katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. SABAH'ın sesi, geçmişin yankısı, bugünün sözü ve yarının da rehberi olmaya devam edecektir. Nice sabahlara..."