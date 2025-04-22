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Giriş Tarihi: 22.04.2025 06:52 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 07:01

Milletin sesi SABAH 40 yaşında

Demokrasinin sarsılmaz bekçisi, Türkiye'nin basın-yayın hayatına yön veren yerli ve milli gazetesi SABAH, 40'ıncı yılını kutluyor. 22 Nisan 1985'te yayın hayatına başlayan gazetenin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle birçok Sivil Toplum Kuruluşu ve siyasetçi, halkın özgün ve doğru haberlere ulaştığı SABAH'ın 40'ıncı yılını yayımladıkları mesajlarla kutladı.

BARIŞ SAVAŞ
Milletin sesi SABAH 40 yaşında

KAMUOYUNUN SESİ TOPLUMUN VİCDANI'
'SABAH, kararlı ve ilkeli yayınlarıyla milletimizin yıllardır önemle takip ettiği haber kaynaklarından biridir' diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "içinde bulunduğumuz iletişim çağında da hem yazılı hem dijital mecralardaki güçlü varlığıyla milletimizin haber alma özgürlüğüne büyük katkılar sunmaktadır. toplumun vicdanı ve doğru haberin kaynağı olma gayesiyle yayın hayatına devam eden SABAH'ın 40'ıncı yılını tebrik ederim" ded

Milletin sesi SABAH 40 yaşında

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, SABAH'ın 40'ıncı yayın yılını yayımladığı mesajla kutladı. SABAH'ın toplum vicdanı olduğunu dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları kaydetti: "Türkiye basın tarihimizde önemli bir yere sahip olan SABAH Gazetesi'ni kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümü vesilesiyle tebrik ediyorum. Kararlı ve ilkeli yayınlarıyla milletimizin yıllardır önemle takip ettiği haber kaynaklarından biri olan SABAH, içinde bulunduğumuz iletişim çağında da hem yazılı hem dijital mecralardaki güçlü varlığıyla milletimizin haber alma özgürlüğüne büyük katkılar sunmaktadır. Kamuoyunun sesi, toplumun vicdanı ve doğru haberin kaynağı olma gayesiyle yayın hayatına devam eden SABAH Gazetesi'ni ve emek veren tüm çalışanlarını tebrik ediyor, yayıncılık serüveninde başarılarının artarak devam etmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

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Milletin sesi SABAH 40 yaşında

DEMOKRASİ VE ADALET MÜCADELESİNDE HER ZAMAN MİLLİ İRADENİN YANINDA OLMUŞTUR
KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Dr. Canan Sarı, yayımladığı mesajla SABAH'ın 40'ıncı yılını kutladı. Av. Dr. Sarı, "Gazeteniz toplumun değişiminin ne yönde aktığının bilincinde olan önemli basın kurumlarından biri olarak demokrasi ve adalet mücadelesinde her zaman milli iradenin yanında olmuştur. Sorumlu yayıncılığı ile gazetenin tirajını değil, toplumun üstün yararını öne çıkararak basın dünyasına örnek teşkil etmiştir" dedi
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Dr. Canan Sarı, SABAH'ın üstlendiği sorumlu yayımcılık ilkesine atıf yaptı. Sarı yayımladığı mesajında, "SABAH sorumlu yayıncılığı ile gazetenin tirajını değil, toplumun üstün yararını öne çıkararak basın dünyasına örnek teşkil etmiştir" ifadelerini kullandı.

Milletin sesi SABAH 40 yaşında

*KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Dr. Canan Sarı şunları aktardı: "Bir hukukçu ve STK yöneticisi olarak basının toplumun değişiminde kıymetli bir yeri ve önemi olduğunu düşünüyorum. Basın genelde toplumdaki değişimi yansıtmakla yetinirken iyi bir basın kuruluşu değişim rüzgarının ipuçlarını önceden yakalar. Gazeteniz toplumun değişiminin ne yönde aktığının bilincinde olan önemli basın kurumlarından biri olarak demokrasi ve adalet mücadelesinde her zaman milli iradenin yanında olmuştur. Kadın hakların savunan bir STK'nın başkanı olarak, kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar konularında ve kadın hakları ile ilgili haberlerde gösterdiğiniz hassasiyet ve KADEM'in kampanyalarına verdiğiniz destek için vakfımız adına teşekkür ediyor, en kalbî şükranlarımı sunuyorum. 40. yıl dönümünüz kutlu olsun."

Milletin sesi SABAH 40 yaşında

40 YILDIR HER SABAH YENİ BİR SAYFA
SABAH'ın 40'ıncı yayın yılını yayımladığı anlamlı mesajla kutlayan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz, "SABAH Gazetesi, 40 yıl önce çıktığı yolda sadece bir yayın organı değil; toplumun sesi, duygusu, yönü olmuştur. Zor zamanlarda cesaretle konuşmuş, karanlıkta yol göstermiş, sessizlikte anlam üretmiştir. Değerlerini milletten alan, demokrasiyi ve millî iradeyi esas alan yayın anlayışı, yalnızca bir editryal tercih değil, bir duruşun, bir inancın yansımasıdır. Her sabah atılan manşetlerle, sadece haber değil; bir hissiyat, bir bilinç aktarılmıştır" dedi
Milli şuurla yayın hayatına devam eden, Türkiye'nin özellikle son çeyrekte karşılaştığı tüm zorluklarda dezenformasyonla mücadele eden SABAH, toplumun her kesiminin sesi ve vicdanı oldu. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz da SABAH'ın yayın içeriklerine dikkat çektiği kutlama mesajında, "Basın, bir milletin hafızasıdır; geçmişi kaydeder, bugünü anlatır, yarına iz bırakır. Yalnızca olayları aktarmakla kalmaz, onlara anlam kazandırır. O anlam bir kez kelimeye döküldüğünde, artık yalnızca haber değil, tarihin parçası olur. SABAH Gazetesi, 40 yıl önce çıktığı yolda sadece bir yayın organı değil; toplumun sesi, duygusu, yönü olmuştur. Zor zamanlarda cesaretle konuşmuş, karanlıkta yol göstermiş, sessizlikte anlam üretmiştir" dedi.

'MANŞETLERE SADECE HABER DEĞİL BİR BİLİNÇ AKTARILMIŞTIR'
'Değerlerini milletten alan, demokrasiyi ve millî iradeyi esas alan yayın anlayışı, yalnızca bir editoryal tercih değil, bir duruşun, bir inancın yansımasıdır' diyen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz, şunları kaydetti: "Her sabah atılan manşetlerle, sadece haber değil; bir hissiyat, bir bilinç aktarılmıştır. SABAH'ın satırlarında sezgi, köşelerinde sağduyu yer bulmuş bu da onu bir gazeteden öteye, bir ekole dönüştürmüştür. Bu başarıda teknolojiden önce gelen sorumluluk, kalemden önce gelen bilinç, manşetten önce gelen emek vardır. SABAH'ın 40'ıncı yılı, bir gazetenin değil bir fikir bütünlüğünün, bir duruşun, bir kararlılığın zamanla imtihanını başarıyla vermiş olmasının göstergesidir. Bu anlamlı yıl dönümünde SABAH çatısı altında iz bırakmış tüm gazetecilere, geceyi sabaha çeviren emekçilere, düşüncesiyle, kalemiyle katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. SABAH'ın sesi, geçmişin yankısı, bugünün sözü ve yarının da rehberi olmaya devam edecektir. Nice sabahlara..."