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Giriş Tarihi: 06.12.2022 08:27 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 08:30

Milli teknoloji ile terör örgütünün ve ortaklarının beli kırıldı!

Terörle mücadelede hem yurt içi hem de yurt dışında eş zamanlı sayısız operasyondan başarılı son dakika haberleri gelirken her türlü zorlu iklim ve coğrafya şartlarında teröre karşı destan yazan TSK, milli teknolojiyle gücüne güç kattı. Artan nokta operasyon kabiliyeti, terör hedeflerini kaynağında buldu ve yok etti. İşte yaptığı yerli ve milli teknoloji hamlesiyle adeta yeniden doğan terörle mücadele zincirimiz

BETÜL USTA
Milli teknoloji ile terör örgütünün ve ortaklarının beli kırıldı!

Son dakika haberler: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terörle mücadelede geliştirdiği yeni doktrinle alandaki dengeleri kökten değiştirdi. Tehdidi yerinde etkisiz hale getirme stratejisi çerçevesinde, TSK envanterine giren yeni silah sistemleri, teknolojik ve akıllı mühimmatlarla operasyon alanında "kuvvet çarpanı" avantajı elde etti.

Milli teknoloji ile terör örgütünün ve ortaklarının beli kırıldı!

TSK kışın -39 derecede ve 8.5 metre karda, yazın 44 dereceyi bulan sıcakta, her türlü iklim şartında teknolojik gücünü ve yerli savunma sanayii birikimini kullanarak sonuç aldı.

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Milli teknoloji ile terör örgütünün ve ortaklarının beli kırıldı!

TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖKÜŞ HIZLANDI

Operasyon kabiliyetinde İHA/SİHA'ya dayalı harekât planlaması, yerli akıllı mühimmat kapasitesi ve elektronik harp imkânları sahada büyük üstünlük kazandırdı. Pençe serisi operasyonlarda kullanılan yenilikçi sistemler terör örgütünde çöküşü hızlandırdı. Terör örgütü yöneticilerinin, örgüt mensuplarına İHA'lardan kaçabilmesi için küçük gruplar halinde hareket etme, yerleşim yerlerinde tüneller kazarak hareket esnekliği kazanma talimatı verdiği ortaya çıktı.

Milli teknoloji ile terör örgütünün ve ortaklarının beli kırıldı!

İHA VE SİHA'LAR KÂBUSLARI OLDU

Milli İHA/SİHA teknolojisini kullanan Türkiye, birçok ülke silahlı kuvvetleri tarafından rol model olarak görülüyor. En ince detaylar dahi hesaba katılarak büyük özenle planlanan operasyonlarda İHA ve SİHA'lar yoluyla gerçek zamanlı hedef tespiti yapılıyor. 2015'ten bu yana ordunun envanterinde yer alan Bayraktar Taktik İHA'lar istihbarat, keşif ve gözetleme noktasında Türk askerinin en yakın destekçisi oldu. Teknik istihbarat ile alan ve adam istihbaratının da katkısıyla işaretlenen hedefler kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.

Milli teknoloji ile terör örgütünün ve ortaklarının beli kırıldı!

TUSAŞ'ın geliştirdiği 24-32 saat havada kalabilen operatif İHA ANKA, havada kalma süresiyle TSK'nın caydırıcılığını artırıyor.

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