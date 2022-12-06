İHA VE SİHA'LAR KÂBUSLARI OLDU

Milli İHA/SİHA teknolojisini kullanan Türkiye, birçok ülke silahlı kuvvetleri tarafından rol model olarak görülüyor. En ince detaylar dahi hesaba katılarak büyük özenle planlanan operasyonlarda İHA ve SİHA'lar yoluyla gerçek zamanlı hedef tespiti yapılıyor. 2015'ten bu yana ordunun envanterinde yer alan Bayraktar Taktik İHA'lar istihbarat, keşif ve gözetleme noktasında Türk askerinin en yakın destekçisi oldu. Teknik istihbarat ile alan ve adam istihbaratının da katkısıyla işaretlenen hedefler kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.