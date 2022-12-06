Giriş Tarihi: 06.12.2022 08:27
Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
08:30
Milli teknoloji ile terör örgütünün ve ortaklarının beli kırıldı!
Terörle mücadelede hem yurt içi hem de yurt dışında eş zamanlı sayısız operasyondan başarılı son dakika haberleri gelirken her türlü zorlu iklim ve coğrafya şartlarında teröre karşı destan yazan TSK, milli teknolojiyle gücüne güç kattı. Artan nokta operasyon kabiliyeti, terör hedeflerini kaynağında buldu ve yok etti. İşte yaptığı yerli ve milli teknoloji hamlesiyle adeta yeniden doğan terörle mücadele zincirimiz