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Haberler Galeri MİT’in operasyonuyla çökertilmişti: DEAŞ hücresinden İsrail parası çıktı!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 16:39

MİT’in operasyonuyla çökertilmişti: DEAŞ hücresinden İsrail parası çıktı!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmadı. MİT, yılbaşı gecesi sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu toplam 32 şüpheliyi yakaladı. Çetenin üzerinden İsrail parası olan 50 yeni şekel çıktı. Paranın bir yüzünde İngilizce kaleme alınmış "Muhammad'e İsrail'den hatıra" anlamına gelen "Souvenir for Muhammad from Israel" yazılı not da vardı…

İHA
MİT’in operasyonuyla çökertilmişti: DEAŞ hücresinden İsrail parası çıktı!

Güvenlik güçleri hem sınır içinde hem de sınır ötesinde terör örgütlerine göz açtırmadı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan operasyonda, Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu toplam 32 şüpheli yakalandı. Sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlenen çetenin çökertilmesinin ardından yeni detaylara ulaşıldı.

MİT’in operasyonuyla çökertilmişti: DEAŞ hücresinden İsrail parası çıktı!

ÇARPICI DETAYLARA ULAŞILDI

Örgütün Türkiye yapılanması olarak açıklanan Selman-ı Farisi Taburu adlı hücrede sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirlenen "Abu Yakin el-Iraki" kod adlı Micbel el-Şuveyhi ve Irak Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı tasarladığı öğrenilen "Abdullah el-Cumeyli" kod adlı terörist İyheb Elani ile beraber aynı operasyonda yakalanan, kilise ve sinagoglara saldırının planlayıcısı "Ebu Leys" kod adlı Muhammad Hilaf İbrahim İbrahim'in üzerinden çarpıcı bir belgenin çıkı.

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MİT’in operasyonuyla çökertilmişti: DEAŞ hücresinden İsrail parası çıktı!

ÜZERLERİNDEN İSRAİL PARASI ÇIKTI!

Söz konusu hücre sorumlusundan ele geçen deliller arasında, İsrail parası olan 50 yeni şekel çıktı. Bir yüzünde İngilizce kaleme alınmış "Muhammad'e İsrail'den hatıra" anlamına gelen "Souvenir for Muhammad from Israel" yazılı not, diğer yüzünde imza içeren paranın hücre üyesine nasıl verildiği ise bilinmiyor.

MİT’in operasyonuyla çökertilmişti: DEAŞ hücresinden İsrail parası çıktı!

25 TERÖRİST TUTUKLANDI
Söz konusu 3 terörist ve onlarla bağlantılı oldukları belirlenen 29 şüpheli, MİT'in Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarıyla İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen yakalanmıştı. Örgüte ait çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonun sonunda MİT ve emniyet güçlerince çapraz sorguya alınan 32 kişilik hücrenin 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Mahkeme tarafından 1 şüpheli için konutu terk etmeme şeklinde olmak üzere toplam 5 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere sevk edilmişti.

MİT’in operasyonuyla çökertilmişti: DEAŞ hücresinden İsrail parası çıktı!

MOSSAD AĞINI ÇÖKERTTİLER

Milli İstihbarat Teşkilatı, rakip ve hasım devletler ile devlet-dışı aktörleri hedef alan Mossad'ın Türkiye'deki örtülü operasyonlarını deşifre etmiş, gölge savaşlarında İsrail menşeli casusluk faaliyetlerini hedef alan son büyük operasyonda, Filistinli ve İsrailli muhalif aktivistler ile ideolojik motivasyonu Hamas karşıtı gruplar hakkında İsrail dış istihbarat servisi için bilgi ve belge toplayan 34 ajanı yakalamıştı. Sırları açığa çıkaran operasyondaki casusluk şebekesinin Ortadoğu kökenli üyelerinin çoğu tutuklanmıştı.

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