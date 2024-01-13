Giriş Tarihi: 13.01.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
16:39
MİT’in operasyonuyla çökertilmişti: DEAŞ hücresinden İsrail parası çıktı!
Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmadı. MİT, yılbaşı gecesi sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu toplam 32 şüpheliyi yakaladı. Çetenin üzerinden İsrail parası olan 50 yeni şekel çıktı. Paranın bir yüzünde İngilizce kaleme alınmış "Muhammad'e İsrail'den hatıra" anlamına gelen "Souvenir for Muhammad from Israel" yazılı not da vardı…