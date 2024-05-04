MİT’ten vatandaşlara casusluk uyarısı! Detaylar paylaşıldı: Derhal emniyete haber verin

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yayınlanan "Casusluk nedir?" başlıklı videoda, hasım veya hasım olması muhtemel ülkelerin istihbarat birimlerinin yürüttüğü casusluk faaliyetlerine dikkat çekildi. "Ülkemizin menfaatlerini, birliğini, bütünlüğünü ve değerlerini hedef alan hasım istihbarat servisleri, irtibat kurdukları vatandaşlarımızı casus olarak devşirebilmektedir." ifadelerine yer verilen videoda, tanımadığınız bir kişiler tarafından yöneltilen sorulara cevap vermeden önce kişinin kim olduğunun sorgulanması gerektiğine vurgu yapıldı. Şüpheli hareketlerle karşılaşılması durumunda emniyet birimlerine haber verilmesi istendi.