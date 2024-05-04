Giriş Tarihi: 04.05.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
22:49
MİT’ten vatandaşlara casusluk uyarısı! Detaylar paylaşıldı: Derhal emniyete haber verin
Milli İstihbarat Teşkilatı, internet sitesinde yayınladığı "Casusluk nedir?" başlıklı video ile vatandaşları casusluk faaliyetlerine karşı uyardı. İstihbaratın çok geniş bir hedef kitlesi, çok yönlü çalışma kolları ve çok boyutlu hedefleri bulunduğuna işaret edilen videoda, "Tanımadığımız kişilerin yönelttiği irdeleyici, şüpheli ve hassas içerikli sorulara cevap vermeden önce soruyu soranın kim olduğu sorgulanmalıdır. Şüpheli hareketlerle karşılaşılması durumunda ivedilikle emniyet birimlerine haber verilmelidir" ifadelerini kullandı.