Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
13:50
Muğla Menteşe seçim sonuçları 31 Mart 2024: YSK verileri ile Menteşe yerel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları
Muğla'da oy kullanan vatandaşlar, kent genelinde seçim sonuçlarını anlık olarak takip etmek için YSK'nın canlı açıklamalarını takip ediyor. Adayların oy oranları ile hangi ilçede hangi adayın birinci olduğunu öğrenmek isteyen seçmenler Muğla Menteşe'de seçimi kim kazandı sorusuyla araştırma yapıyor. Seçim akşamı Muğla Menteşe seçim sonuçları hakkında anlık bilgiye ulaşmak için aşağıda yer alan YSK Muğla Menteşe yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları ekranını takip edebilirsiniz.