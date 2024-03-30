Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Muğla Menteşe seçim sonuçları 31 Mart 2024: YSK verileri ile Menteşe yerel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 13:50

Muğla Menteşe seçim sonuçları 31 Mart 2024: YSK verileri ile Menteşe yerel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Muğla'da oy kullanan vatandaşlar, kent genelinde seçim sonuçlarını anlık olarak takip etmek için YSK'nın canlı açıklamalarını takip ediyor. Adayların oy oranları ile hangi ilçede hangi adayın birinci olduğunu öğrenmek isteyen seçmenler Muğla Menteşe'de seçimi kim kazandı sorusuyla araştırma yapıyor. Seçim akşamı Muğla Menteşe seçim sonuçları hakkında anlık bilgiye ulaşmak için aşağıda yer alan YSK Muğla Menteşe yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları ekranını takip edebilirsiniz.

Muğla Menteşe seçim sonuçları! YSK Menteşe yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri için milyonlar sandık başına gidiyor. Oyunu kullanıp seçimi ekran başında canlı canlı takip etmek isteyenler, Muğla Menteşe seçim sonuçları ne oldu, seçimi kim kazandı sorularına yanıt arıyor. İşte seçimi anbean takip edebileceğini YSK Muğla Menteşe yerel seçim sonuçları ekranı 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

MUĞLA MENTEŞE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Muğla Menteşe seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Muğla Menteşe seçim sonuçları! YSK Menteşe yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUĞLA MENTEŞE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Şadi Ballı

CHP: Gonca Köksal

İYİ Parti: Hüseyin Nizamoğlu

DEM Parti: Ayla Erkut

Yeniden Refah: Hüseyin Su

TİP: Nazmiye Kulaç

Zafer Partisi: Tan Bilginer

Muğla Menteşe Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Muğla Menteşe seçim sonuçları! YSK Menteşe yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUĞLA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Muğla'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Bodrum seçim sonuçları

Dalaman seçim sonuçları

Datça seçim sonuçları

Fethiye seçim sonuçları

Kavaklıdere seçim sonuçları

Köyceğiz seçim sonuçları

Marmaris seçim sonuçları

Menteşe seçim sonuçları

Milas seçim sonuçları

Ortaca seçim sonuçları

Seydikemer seçim sonuçları

Ula seçim sonuçları

Yatağan seçim sonuçları

Muğla Menteşe seçim sonuçları! YSK Menteşe yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUĞLA MENTEŞE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Muğla Menteşe'de AK Parti Şadi Ballı, CHP Gonca Köksal, İYİ Parti Hüseyin Nizamoğlu, DEM Parti Ayla Erkut, Yeniden Refah Hüseyin Su, TİP Nazmiye Kulaç, Zafer Partisi Tan Bilginer ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Muğla Menteşe seçim sonuçları! YSK Menteşe yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MENTEŞE MAHALLELERİ

Menteşe'de 66 mahalle vardır:

Akçaova

Akkaya

Akyer

Algı

Avcılar

Balıbey

Bayır

Bozyer

Camikebir

Çakmak

Çamoluk

Çatakbağyaka

Çaybükü

Çırpı

Çiftlik

Dağdibi

Dağpınar

Denizova

Derinkuyu

Doğan

Dokuzçam

Düğerek

Emirbeyazıt

Esençay

Fadıl

Gazeller

Göktepe

Gülağzı

Günlüce

Hacırüstem

İkizce

Kafaca

Karacaören

Karamehmet

Karşıyaka

Kıran

Kiramettin

Kozağaç

Kötekli

Kuyucak

Kuzluk

Meke

Muratlar

Muslihittin

Müştakbey

Orhaniye

Orta

Ortaköy

Özlüce

Paşapınarı

Salihpaşalar

Sarnıç

Sungur

Şenyayla

Şeyh

Taşlı

Yaraş

Yemişendere

Yenibağyaka

Yenice

Yeniköy

Yeniköy (Yerkesik)

Yerkesik

Yeşilyurt

Yörükoğlu

Zeytin

SON DAKİKA