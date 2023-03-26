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Haberler Galeri Muhalefetin Fazıl Say imtihanı; Muharrem İnce'ye 'GORİL' benzetmesi
Giriş Tarihi: 26.03.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 13:47

Muhalefetin Fazıl Say imtihanı; Muharrem İnce'ye 'GORİL' benzetmesi

Son olarak 6'lı koalisyonu dağıttığı gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için ahlaksızca yakıştırmada bulunarak "Sifonu çekin gitsin" diyen Piyano çalgıcısı Fazıl Say bu kez de Muharrem İnce'yi hedef aldı. Say kültürsüzlükten, bilgisizlik ve şovmenlikten dem vurduğu tweetinin hemen ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik önce saygısız ifadeler kullandı. Ardından da Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplayan İnce'yi hayvanat bahçesindeki bir gorille kıyasladı.

SABAH İNTERNET
Muhalefetin Fazıl Say imtihanı; Muharrem İnce’ye ’GORİL’ benzetmesi

Muhalefet liderleri tam olarak bir Fazıl Say imtihanıyla karşı karşıya. Fazıl Say'ın çirkin çıkışları, kendisinde herkese hakaret etme hakkını bulması ve siyasi u dönüşleri sayısız vaka haline geldi.

Say Kemal Kılıçdaroğlu ile başladığı aşağılama, tahkir etme, küfretme döngüsünde bugün Kılıçdaroğlu'nun tam destekçisi olarak diğer liderlere hakaret etmekle meşgul. Ancak çalgıcı Say'ın yaptıklarını arşivler unutmadı.

Muhalefetin Fazıl Say imtihanı; Muharrem İnce’ye ’GORİL’ benzetmesi

İşte muhalefetin Fazıl Say imtihanı:

FAZIL SAY'IN LİDER İNFAZLARI KILIÇDAROĞLU İLE BAŞLADI: KEŞKE OLMASAYDI

28 Ocak 2022 günü Halk TV yayınına katılan Kemal Kılıçdaroğlu'nu beğenmeyen ve yeterli bulmayan Fazıl Say ilk saldırısını bugün ölümüne desteklediği CHP Genel Başkanına yaptı ve "15 dakikadır Halk TV izliyorum. Şunu düşündüm: Bence CHP Genel Başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı" dedi

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Muhalefetin Fazıl Say imtihanı; Muharrem İnce’ye ’GORİL’ benzetmesi

Fazıl Say için bugün ise uğruna Meral Akşener ve Muharrem İnce'ye ağza alınmayacak hakaretler ettiği bir Kılıçdaroğlu aşkı söz konusu.

Muhalefetin Fazıl Say imtihanı; Muharrem İnce’ye ’GORİL’ benzetmesi

MERAL AKŞENER'E TARİHİN EN ÇİRKİN YAKIŞTIRMASI

Toplumu, siyasi aktörleri ve genel yapıyı kelime oyunlarıyla cahillik, bilgisizlik ve kültürsüzlükle suçlayan Fazıl Say söz konusu özelliklerin bizzat kendi bünyesinde barındığını 6'lı masanın dağıldığı gün ortaya koymuştu. 6'lı koalisyon masasından ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ağza alınmayacak ifadelerle saldıran Say'ın çirkinlikte ulaştığı seviye taraflı tarafsız herkesi utandırdı. Akşener için (arkasından) sifonu çekin gitsin mesajı paylaşan Say, tepkiler sonrası bu tweeti silmek zorunda kaldı.

Muhalefetin Fazıl Say imtihanı; Muharrem İnce’ye ’GORİL’ benzetmesi

SIRA MUHARREM İNCE'YE GELDİ: GORİL BENZETMESİ!

Üstenci dilini bu kez Muharrem İnce üzerinde denemeye başlayan Fazıl Say günlerdir "Mİ" dediği İnce'ye "MİBemol oldu" gibi mesleki şakalarla yüklenirken dozajı arttırdı. Adaylıkta Kılıçdaroğlu lehine çekilmeyen İnce'ye saldırıya geçen Say "Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu" dedi.

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