Son olarak 6'lı koalisyonu dağıttığı gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için ahlaksızca yakıştırmada bulunarak "Sifonu çekin gitsin" diyen Piyano çalgıcısı Fazıl Say bu kez de Muharrem İnce'yi hedef aldı. Say kültürsüzlükten, bilgisizlik ve şovmenlikten dem vurduğu tweetinin hemen ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik önce saygısız ifadeler kullandı. Ardından da Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplayan İnce'yi hayvanat bahçesindeki bir gorille kıyasladı.