SIRA MUHARREM İNCE'YE GELDİ: GORİL BENZETMESİ!

Üstenci dilini bu kez Muharrem İnce üzerinde denemeye başlayan Fazıl Say günlerdir "Mİ" dediği İnce'ye "MİBemol oldu" gibi mesleki şakalarla yüklenirken dozajı arttırdı. Adaylıkta Kılıçdaroğlu lehine çekilmeyen İnce'ye saldırıya geçen Say "Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu" dedi.