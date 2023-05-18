CHP’li seçmen isyan etti: İkinci turda Kılıçdaroğlu’na oy yok

14 Mayıs seçimlerinden sonra sokağın nabzını tutmak için sokak röportajları yapanlar farklı görüşlerle karşılaşıyor. Bu sokak röportajlarından biri ise sosyal medyada epey gündem oldu. Kendisini muhalif olarak tanımlayan, görüşlerini aktaran vatandaş, 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk seçimde oy verdiğini ama bir daha oy vermeyeceğini ifade etti.