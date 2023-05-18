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Haberler Galeri CHP'li seçmen isyan etti: İkinci turda Kılıçdaroğlu'na oy yok
Giriş Tarihi: 18.05.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 13:27

CHP'li seçmen isyan etti: İkinci turda Kılıçdaroğlu'na oy yok

14 Mayıs seçimlerinden sonra sokağın nabzını tutmak için sokak röportajları yapılıyor. Bu röportajlardan biri ise sosyal medyada gündem oldu. Kendisini muhalif olarak tanımlayan ve sokak röportajında görüşlerini aktaran vatandaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk seçimde oy verdiğini ama bir daha oy vermeyeceğini ifade edip ikinci turda oyunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini açıkladı. İşte sosyal medyada gündem olan o sokak röportajı…

SABAH
CHP’li seçmen isyan etti: İkinci turda Kılıçdaroğlu’na oy yok

14 Mayıs seçimlerinden sonra sokağın nabzını tutmak için sokak röportajları yapanlar farklı görüşlerle karşılaşıyor. Bu sokak röportajlarından biri ise sosyal medyada epey gündem oldu. Kendisini muhalif olarak tanımlayan, görüşlerini aktaran vatandaş, 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk seçimde oy verdiğini ama bir daha oy vermeyeceğini ifade etti.

CHP’li seçmen isyan etti: İkinci turda Kılıçdaroğlu’na oy yok

"KILIÇDAROĞLU'NA BİR DAHA OY VERMEM"

Sokak röportajına demeç veren muhalif seçmen sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim. Bu Millet İttifakı bir Ekmeleddini dayıyor önümüze, bir İnce'yi dayıyor. En sonunda da kendini aday yaptı.

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CHP’li seçmen isyan etti: İkinci turda Kılıçdaroğlu’na oy yok

Tayyip Erdoğan'ın karşısında açık ara fark yiyeceğini biliyorum. İlk turda da kazanamayacağını biliyordum ama gittik verdik, bir değişim olsun diye. Çünkü Millet İttifakı'nın seçmenini affedersiniz eşek gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye mecbur bırakamazlar. O yüzden daha ona oy vermem."

CHP'li seçmen isyan etti! "İkinci turda Kılıçdaroğlu'na oy yok" | Video

CHP’li seçmen isyan etti: İkinci turda Kılıçdaroğlu’na oy yok

"OYUMU TAYYİP'E VERECEĞİM"

Muhalif seçmen ikinci turda oyunu ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini ifade ederek, "Kılıçdaroğlu'nun aldığı yüzde 44,5 oy Kılıçdaroğlu'nun kendi oyu değil bu bir. Tayyip Erdoğan'a oy vermeye giden 'insanlar, ölürüz reis' diyerek bam bam bam sandıkları patlatırken 'Lanet olsun biz niye Kılıçdaroğlu'na mecburuz' deyip sandıklarda oy veriyoruz.

CHP’li seçmen isyan etti: İkinci turda Kılıçdaroğlu’na oy yok

Bu iki seçmen kitlesi arasından hangisi kazanır? Coşkuyla sandığa giden mi? Eşek gibi mecbur bırakıldık kardeşim, Kemal Kılıçdaroğlu'na mecbur bırakıldık diyen seçmen mi kazanır? Bu gerçeği görmek lazım.

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