Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na sert sözler! Amaçları ikna değil imha etmek: Ama ben imha olmayacağım

AMAÇLARI İKNA ETMEK DEĞİL İMHA ETMEK

Orada nezaketen de olsa bir konuşma yapması gerekirdi. Halil İbrahim Sofrası'nı bile konuşmadı. Amaçları uzlaşma ya da ikna etmek değil. Amaçları imha etmek. Ama ben imha olmayacağım. Bunu herkes böyle bilsin" cevabını verdi.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Amaçları ikna değil imha etmek: Ama ben imha olmacağım | Video