Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Amaçları ikna değil imha etmek: Ama ben imha olmayacağım
Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 10:30

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Amaçları ikna değil imha etmek: Ama ben imha olmayacağım

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayarken, muhalefet bloğunda krizler devam ediyor. 6'lı koalisyona Muharrem İnce'yi davet etmeyen Kılıçdaroğlu'na karşılık Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı oldu. Katıldığı bir televizyon programında, Kılıçdaroğlu ile aralarında bir ittifak konuşması oldu mu sorusuna ise İnce, "Amaçları uzlaşmak, ikna etmek değil.Amaçları imha etmek." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na sert sözler! Amaçları ikna değil imha etmek: Ama ben imha olmayacağım

Ece Üner'in sorusu üzerine Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Sizin gönül takviminize göre o buluşmada Kılıçdaroğlu o samimiyetle istiyorum gel katıl deseydi. Siyaset gönül takvimine göre değil YSK takvimine göre yapılır. Zaten konuşulacak bir şey yok. Fikri Bey'e söyledim oy pusulaları çekilmiş artık." açıklamalarında bulundu.

Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na sert sözler! Amaçları ikna değil imha etmek: Ama ben imha olmayacağım

Üner'in "Görüşme derken 29 Mart'tan bahsediyorum" diktesi üzerine ise İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na sert sözler! Amaçları ikna değil imha etmek: Ama ben imha olmayacağım

Ali Babacan'ı geçmişte Yüce Divan'a gönderecekti şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. En çapsız dışişleri bakanı dediği Davutoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor.

Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na sert sözler! Amaçları ikna değil imha etmek: Ama ben imha olmayacağım

AMAÇLARI İKNA ETMEK DEĞİL İMHA ETMEK

Orada nezaketen de olsa bir konuşma yapması gerekirdi. Halil İbrahim Sofrası'nı bile konuşmadı. Amaçları uzlaşma ya da ikna etmek değil. Amaçları imha etmek. Ama ben imha olmayacağım. Bunu herkes böyle bilsin" cevabını verdi.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Amaçları ikna değil imha etmek: Ama ben imha olmacağım | Video

Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na sert sözler! Amaçları ikna değil imha etmek: Ama ben imha olmayacağım
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA