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Haberler Galeri Murat Kurum’dan arızalanan Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıklaması: Nisanda kurtuluyoruz!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 10:18

Murat Kurum’dan arızalanan Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıklaması: Nisanda kurtuluyoruz!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'dan bu yana İstanbul'a çivi dahi çakmadı. Yerel seçime günler kala, metro hatlarında ardı ardına yaşanan arızalar, vatandaşı usandırdı. Bu sabah İBB kontrolündeki Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki arıza nedeniyle vatandaşlar işine okuluna geç kaldı. Binlerce kişi saatlerce istasyonda kalırken Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, sosyal medyadan çok net mesaj paylaştı: İstanbul'u bu beceriksizliğe teslim etmeyeceğiz! Nisanda kurtuluyoruz.

Murat Kurum’dan arızalanan Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıklaması: Nisanda kurtuluyoruz!

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, vatandaşa hizmeti değil çileyi getirdi. CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süresi boyunca Türkiye'yi turlamaktan ve tatil yapmaktan İstanbul'a hizmet edemedi.

Murat Kurum’dan arızalanan Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıklaması: Nisanda kurtuluyoruz!

Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaline kapılan şimdilerde ise Özgür Özel ile CHP genel başkanlık koltuğu için güç savaşına giren İmamoğlu'nun algı operasyonu yerel seçime sayılı günler kala patladı.

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Murat Kurum’dan arızalanan Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıklaması: Nisanda kurtuluyoruz!

ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY METRO HATTI'NDA ARIZA!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kontrolündeki Üsküdar-Çekmeköy arasındaki metro hattında sabah saatlerinde arıza yaşandı. Meydana gelen teknik arıza saatlerce çözülemeyince binlerce kişi, istasyonlarda kaldı.

Sabah işine okuluna gitmek için evden çıkan İstanbullu saatlerce istasyonlarda bekleyince, İBB'ye tepki yağdı.

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Murat Kurum’dan arızalanan Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıklaması: Nisanda kurtuluyoruz!

MURAT KURUM'DAN ÇOK NET MESAJ: NİSANDA KURTULUYORUZ!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar-Çekmeköy hattındaki arızayla ilgili çok net mesaj paylaştı.

Murat Kurum’dan arızalanan Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıklaması: Nisanda kurtuluyoruz!

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İstanbul bu sabah da bildiğiniz gibi. Bozulan metrolar, işlerine gitmeye çalışan ancak yolculuğu çileye dönüşen İstanbullular. İstanbul'u bu beceriksizliğe teslim etmeyeceğiz! Nisanda kurtuluyoruz" ifadelerini kullandı.

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