Murat Kurum’dan arızalanan Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıklaması: Nisanda kurtuluyoruz!

Giriş Tarihi: 07.03.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
10:18
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'dan bu yana İstanbul'a çivi dahi çakmadı. Yerel seçime günler kala, metro hatlarında ardı ardına yaşanan arızalar, vatandaşı usandırdı. Bu sabah İBB kontrolündeki Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki arıza nedeniyle vatandaşlar işine okuluna geç kaldı. Binlerce kişi saatlerce istasyonda kalırken Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, sosyal medyadan çok net mesaj paylaştı: İstanbul'u bu beceriksizliğe teslim etmeyeceğiz! Nisanda kurtuluyoruz.