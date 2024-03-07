Murat Kurum’dan arızalanan Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıklaması: Nisanda kurtuluyoruz!

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İstanbul bu sabah da bildiğiniz gibi. Bozulan metrolar, işlerine gitmeye çalışan ancak yolculuğu çileye dönüşen İstanbullular. İstanbul'u bu beceriksizliğe teslim etmeyeceğiz! Nisanda kurtuluyoruz" ifadelerini kullandı.