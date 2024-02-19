Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: İstanbul’un kaybedecek 1 saniyesi yok!

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul için depreme dayanıklı 650 bin konut vaadini hedef alan Ekrem İmamoğlu, "650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken bir şey" sözleriyle karşı çıktı. Tepki yağan o sözlerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da sosyal medyadan açıklama yaptı.