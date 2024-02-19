Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: İstanbul’un kaybedecek 1 saniyesi yok!

Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
16:22
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 5 yıllık görev süresi boyunca İstanbul'da çivi dahi çakmadı. Vaatlerini yerine getirmek bir yana her afette İstanbul'u yalnız bıraktı. Murat Kurum'un deprem tehlikesi yaşayan İstanbul için 650 bin konut sözünü hedef alan İmamoğlu "Asla yapılamayacak, asla olamayacak" diyerek skandal açıklamalara imza attı. İmamoğlu'na sosyal medya hesabından yanıt veren Murat Kurum ise bir kez daha İstanbul'u bekleyen deprem tehlikesini hatırlattı. " İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek 1 saniyesi dahi yoktur Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.