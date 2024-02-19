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Haberler Galeri Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: İstanbul’un kaybedecek 1 saniyesi yok!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:22

Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: İstanbul’un kaybedecek 1 saniyesi yok!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 5 yıllık görev süresi boyunca İstanbul'da çivi dahi çakmadı. Vaatlerini yerine getirmek bir yana her afette İstanbul'u yalnız bıraktı. Murat Kurum'un deprem tehlikesi yaşayan İstanbul için 650 bin konut sözünü hedef alan İmamoğlu "Asla yapılamayacak, asla olamayacak" diyerek skandal açıklamalara imza attı. İmamoğlu'na sosyal medya hesabından yanıt veren Murat Kurum ise bir kez daha İstanbul'u bekleyen deprem tehlikesini hatırlattı. " İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek 1 saniyesi dahi yoktur Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: İstanbul’un kaybedecek 1 saniyesi yok!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un deprem tehlikesine kulak asmadı. Bilim adamlarının deprem uyarılarına kulak asmayan ve görev süresi boyunca İstanbul'a verdiği 100 bin konut sözünü bile yerine getirmeyen Ekrem İmamoğlu skandal açıklamalarıyla tepki topladı.

Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: İstanbul’un kaybedecek 1 saniyesi yok!

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul için depreme dayanıklı 650 bin konut vaadini hedef alan Ekrem İmamoğlu, "650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken bir şey" sözleriyle karşı çıktı. Tepki yağan o sözlerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da sosyal medyadan açıklama yaptı.

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Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: İstanbul’un kaybedecek 1 saniyesi yok!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "İstanbul'da 600 bini acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon riskli konut varken, mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konut dönüşüm vaadimizi "OLMAMASI GEREKEN" bir proje olarak görmesine şaşırmadım.

Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: İstanbul’un kaybedecek 1 saniyesi yok!

Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum. Hep söylüyoruz: Bu konu siyaset üstüdür. İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek 1 saniyesi dahi yoktur" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: İstanbul’un kaybedecek 1 saniyesi yok!

1 Nisan sabahının geleceğe güvenle bakmak isteyenlerin günü olacağını ifade eden Kurum, "Halkımızın gönlü ferah olsun. Milletimizin meselelerini dert etmeyenlerden, bunları siyasi malzeme yapanlardan 31 Mart'ta kurtulacağız. 1 Nisan, İstanbul'un geleceğine endişesiz ve güvenle bakmak isteyenler için yeni bir gün olacak" açıklamasını yaptı.

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