Müteahhit kaportacı çıkmıştı! 1200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi’nin bilirkişi raporuna sabah.com.tr ulaştı

Antakya'da yaklaşık bin 200 vatandaşımıza mezar olan 58 bloklu 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy (63) İzmir'de yakalandı. Kaportacı olduğu ortaya çıkan Ersoy, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporu ise, yaklaşık 2 bin kişini yaşadığı 600 Evler Sitesi'nin neden yıkıma uğradığını gözler önüne serdi. O rapora Sabah.com.tr ulaştı.

