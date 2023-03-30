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Haberler Galeri Müteahhit kaportacı çıkmıştı! 1200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nin bilirkişi raporuna sabah.com.tr ulaştı
Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:40

Müteahhit kaportacı çıkmıştı! 1200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nin bilirkişi raporuna sabah.com.tr ulaştı

Antakya'da yaklaşık bin 200 kişiye mezar olan ve müteahhitliğini kaportacı Hayrettin Ersoy'un yaptığı 58 bloklu 600 Evler Yapı Kooperatifi'nin bilirkişi raporuna Sabah.com.tr ulaştı. Rapora göre zemin katlar ağır kiriş, zayıf kolon ve yumuşak kat oluşumu nedeniyle yıkıma uğradı. Kolon ve kirişlerde düz demirler kullanıldı. Deprem yönetmeliğine göre kullanılması gereken, betonu emerek kaymasını engelleyen nervürlü çelik kullanılmadı. Demirin ağırlığının azalmasına neden olan 8'lik etriye kullanımı seçildi.

Mustafa Sait ÖZKAN
Müteahhit kaportacı çıkmıştı! 1200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi’nin bilirkişi raporuna sabah.com.tr ulaştı

Antakya'da yaklaşık bin 200 vatandaşımıza mezar olan 58 bloklu 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy (63) İzmir'de yakalandı. Kaportacı olduğu ortaya çıkan Ersoy, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporu ise, yaklaşık 2 bin kişini yaşadığı 600 Evler Sitesi'nin neden yıkıma uğradığını gözler önüne serdi. O rapora Sabah.com.tr ulaştı.

Müteahhit kaportacı çıkmıştı! 1200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi’nin bilirkişi raporuna sabah.com.tr ulaştı

KOLON VE KİRİŞLERDE DÜZ DEMİR KULLANILDI
Alanında uzman bilirkişiler tarafından alanda yapılan çok sayıda inceleme sonucunda siteyi yıkıma götüren sebepler şöyle sıralandı: Kolonlar ve kirişlerde düz demirler kullanıldı. 8'lik etriye (demir filizlerini saran dikdörtgen şeklindeki demir) kullanıldı. Bu uygulama demirin ağırlığının azalmasına neden oldu. Kolon kiriş birleşim bölgelerinde yönetmelik gereği olması gereken etriye sıklaştırılmasına rastlanılamadı. Kancaların yapılmadığı gözlendi.

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Müteahhit kaportacı çıkmıştı! 1200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi’nin bilirkişi raporuna sabah.com.tr ulaştı

AĞIR KİRİŞ... ZAYIF KOLON... YUMUŞAK KAT
Raporda özellikte etriyelerin 135 derece açıyla beton içerisine girmediği, betonda kırma taş, taş tozu ve çimento olduğu vurgulandı. Zemin katlar, ağır kiriş, zayıf kolon ve yumuşak kattan oluştuğu için katlar yıkıma uğradı.

Müteahhit kaportacı çıkmıştı! 1200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi’nin bilirkişi raporuna sabah.com.tr ulaştı

NERVÜRLÜ ÇELİK KULLANILMADI
Donatılarda boyuna donatı ve etriyelerin deprem yönetmeliğinde olması gereken betonu emerek kaymasını engelleyen nervürlü çeliğin kullanılmadığı gözlendi. Bitişik bloklarda dilatasyon derzi, yani binanın depremden daha az zarar görmesi için yapının telemden çatısına kadar ayrılıp farklı blokların oluşmasını sağlayan sistem yetersiz yapıldı. Bu da blokların inşasının deprem yönetmeliğine aykırı olduğunu gösterdi.

Müteahhit kaportacı çıkmıştı! 1200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi’nin bilirkişi raporuna sabah.com.tr ulaştı

TANIK İFADESİ GELİNCE TUTUKLANMIŞ
Öte yandan Hayrettin Ersoy'un daha önce verdiği ifadesinden sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği ancak yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldığı ortaya çıktı. Bu karardan sonra Kenan Ö'nün 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadesinde; "Ben Sebahattin Ersoy ve Hayrettin Ersoy'un söz konusu inşaat işleriyle bizzat ilgilenip takip ettiklerine şahit oldum" demesi üzerine yakalandığı öğrenildi.

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