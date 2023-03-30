Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:23
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
09:40
Müteahhit kaportacı çıkmıştı! 1200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nin bilirkişi raporuna sabah.com.tr ulaştı
Antakya'da yaklaşık bin 200 kişiye mezar olan ve müteahhitliğini kaportacı Hayrettin Ersoy'un yaptığı 58 bloklu 600 Evler Yapı Kooperatifi'nin bilirkişi raporuna Sabah.com.tr ulaştı. Rapora göre zemin katlar ağır kiriş, zayıf kolon ve yumuşak kat oluşumu nedeniyle yıkıma uğradı. Kolon ve kirişlerde düz demirler kullanıldı. Deprem yönetmeliğine göre kullanılması gereken, betonu emerek kaymasını engelleyen nervürlü çelik kullanılmadı. Demirin ağırlığının azalmasına neden olan 8'lik etriye kullanımı seçildi.