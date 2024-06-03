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Haberler Galeri Naci Görür'den İstanbul depremi için flaş sözler: En çok zararı bu bölge görecek
Giriş Tarihi: 03.06.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 08:12

Naci Görür'den İstanbul depremi için flaş sözler: En çok zararı bu bölge görecek

İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişide yaralanmıştı. Yaşanan bu facia sonrası gözler olası büyük İstanbul depreminin sonuçlarına odaklanmış durumda. Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Küçükçekmece'deki facia sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada büyük İstanbul depreminden en fazla etkilenecek bölgeyi açıkladı.

Naci Görür’den İstanbul depremi için flaş sözler: En çok zararı bu bölge görecek

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı bina 1 kişiye mezar olurken 8 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu.

Naci Görür’den İstanbul depremi için flaş sözler: En çok zararı bu bölge görecek

Kendiliğinden çöken bina sonrası gözler olası büyük İstanbul depremine çevrilmiş durumda.

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Naci Görür’den İstanbul depremi için flaş sözler: En çok zararı bu bölge görecek

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Küçükçekmece'de gerçekleşen olay sonrası İstanbul'da yaşanacak olası depremde en çok etkilenecek bölgeyi açıkladı

Naci Görür’den İstanbul depremi için flaş sözler: En çok zararı bu bölge görecek

ÖZHASEKİ BİNADA KAÇAK KATLAR MEVCUT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de çöken 36 yıllık binaya 1,5 katın kaçak olarak eklendiğinin, ayrıca mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiğinin belirlendiğini bildirdi.

Naci Görür’den İstanbul depremi için flaş sözler: En çok zararı bu bölge görecek

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kartaltepe Mahallesi'nde çöken binada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi ve şu bilgileri paylaştı:

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