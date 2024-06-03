Giriş Tarihi: 03.06.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
08:12
Naci Görür'den İstanbul depremi için flaş sözler: En çok zararı bu bölge görecek
İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişide yaralanmıştı. Yaşanan bu facia sonrası gözler olası büyük İstanbul depreminin sonuçlarına odaklanmış durumda. Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Küçükçekmece'deki facia sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada büyük İstanbul depreminden en fazla etkilenecek bölgeyi açıkladı.