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Giriş Tarihi: 10.02.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 09:14

Nihat Hatipoğlu yazdı: Her dönemin utanmazları

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu SABAH'taki yazısında Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketine ilişkin önemli satırlar kaleme aldı "Bu elbette ki büyük bir felaket. Deprem uzmanları da bunu ifade ediyorlar" diyen Hatipoğlu tedbir ve tevekküle dikkat çekti. Hatipoğlu "Depremin zamanını bilemeyiz ama binaları yaparken dikkat edebiliriz. Bir yıllık olmasına rağmen yıkılan binalar var. Binaların yapımında iyi malzeme kullanılmalı, hileye başvurulmamalı. Taşıyıcı kolonlar kesilmemeli" dedi. İşte Nihat hocanın yazısından öne çıkanlar...

Nihat Hatipoğlu yazdı: Her dönemin utanmazları

Hepimizin yüreği yanık. İçimiz eziliyor, uyuyamıyoruz, çok üzgünüz. Çağımızın en büyük felaketlerinden biriyle sarsıldık. Deprem gecenin sabaha yakın saatlerinde ülkemizi vurdu. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adana, Kilis gibi 10 ilimizi etkileyen deprem son derece büyük bir alana yayıldı. Bu elbette ki büyük bir felaket. Deprem uzmanları da bunu ifade ediyorlar.

Nihat Hatipoğlu yazdı: Her dönemin utanmazları

Felaket ansızın geliyor. Bu zamana kadarki depremler genelde bir ili ve ilçelerini etkiliyordu. Müdahale de hemen yapılabiliyordu. Ama şimdiki manzara farklı. Tam 10 ilde felaket oluştu. Depremin hemen akabinde gerek devlet yetkilileri gerekse vatandaşlarımız ellerinden geleni yapmak için harekete geçtiler. İnsanımız yardımlaşma konusunda hakikaten göz yaşarttı. Alan çok geniş. Bunu unutmamak lazım.

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Nihat Hatipoğlu yazdı: Her dönemin utanmazları

Depremde binalar çok önemli. Sağlam bina yıkılmıyor. Çatlıyor, sarsılıyor belki ama ölüm pek olmayabiliyor. Bu felaket bütün bunları bir daha hatırlattı. Elbette konunun uzmanları ileride bütün bunları değerlendirecek.

Nihat Hatipoğlu yazdı: Her dönemin utanmazları

Kenetlenme günleri
Bugünler bazı kötü niyetli insanların vaziyet aldıkları günlerdendir. Pusuda bekleyen hayli şer güç var ki onların en sevdikleri şey bu ülkenin zorlanmasıdır. Ortalığı korkuya boğmak isterler. Yalan yanlış bilgiler yayarlar. Halbuki bugünler, birlik günleri, kenetlenme günleri. Siyasi-politik çıkarımlar gibi bayağı yollara iltimas edilmeyecek günler. İşbirliği yapmalıyız. Görevlilere yardım edelim. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaralandı. 6 binin üzerinde bina yıkıldı. Oturulamaz olan bina sayısı da hayli fazla. Acımız çok. Devlet elbette bunların yenisini yapacak güçte. Ülke yerinde duruyor.

Nihat Hatipoğlu yazdı: Her dönemin utanmazları

Sevindiren görüntüler
Bu felakette enkaz altından kurtarılanlara sevindik. Üç günün sonunda göçükten kurtulan insanlarımız, çocuklar, bebekler var. Bunların her biriyle umutlandık, heyecanlandık. Küçücük çocuklar enkazdan çıkarılırken gülümsüyorlar. Umudumuz artıran diğer konu ise Türkiye'mizin her yanından gelen yardımlar. Gıda maddeleri, su, battaniyeler, ısıtma cihazları, elbiseler ve daha aklımıza gelmeyen her türlü malzeme deprem bölgesine ulaştı. Yollardaki olumsuzluğa rağmen insanımız özel arabalarıyla -saatlerce bekleseler bile- yollara çıktılar. Türk insanı böyle işte. Zor günde bir oluyor. Zor zamanda kenetleniyor.

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