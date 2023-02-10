Giriş Tarihi: 10.02.2023 09:13
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
09:14
Nihat Hatipoğlu yazdı: Her dönemin utanmazları
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu SABAH'taki yazısında Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketine ilişkin önemli satırlar kaleme aldı "Bu elbette ki büyük bir felaket. Deprem uzmanları da bunu ifade ediyorlar" diyen Hatipoğlu tedbir ve tevekküle dikkat çekti. Hatipoğlu "Depremin zamanını bilemeyiz ama binaları yaparken dikkat edebiliriz. Bir yıllık olmasına rağmen yıkılan binalar var. Binaların yapımında iyi malzeme kullanılmalı, hileye başvurulmamalı. Taşıyıcı kolonlar kesilmemeli" dedi. İşte Nihat hocanın yazısından öne çıkanlar...