Nihat Hatipoğlu yazdı: Her dönemin utanmazları

Sevindiren görüntüler

Bu felakette enkaz altından kurtarılanlara sevindik. Üç günün sonunda göçükten kurtulan insanlarımız, çocuklar, bebekler var. Bunların her biriyle umutlandık, heyecanlandık. Küçücük çocuklar enkazdan çıkarılırken gülümsüyorlar. Umudumuz artıran diğer konu ise Türkiye'mizin her yanından gelen yardımlar. Gıda maddeleri, su, battaniyeler, ısıtma cihazları, elbiseler ve daha aklımıza gelmeyen her türlü malzeme deprem bölgesine ulaştı. Yollardaki olumsuzluğa rağmen insanımız özel arabalarıyla -saatlerce bekleseler bile- yollara çıktılar. Türk insanı böyle işte. Zor günde bir oluyor. Zor zamanda kenetleniyor.