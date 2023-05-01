Giriş Tarihi: 01.05.2023 07:54
Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
07:54
O meydandan 14 Mayıs için bir sonuç çıktı: Seçimi ilk turda bitirmek ve...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önce İzmir ardından da Ankara'da gerçekleştirdiği mitinglerde tarihi kalabalıklar alanlara akın etti. Gözyaşlarının duygu dolu anlara eşlik ettiği buluşmalarda Başkan Erdoğan'ın kararlı ve heyecanlı olması dikkat çekiyor. Erdoğan'ın milletle buluşması ve meydanların dilini masaya yatıran Okan Müderrisoğlu son durumu ve Kılıçdaroğlu cephesini değerlendirdi. Seçimin ilk turda bitirilmesine ilişkin bir okuma yapan Müderrisoğlu bakın hangi tespitlerde bulundu...