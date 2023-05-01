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Haberler Galeri O meydandan 14 Mayıs için bir sonuç çıktı: Seçimi ilk turda bitirmek ve...
Giriş Tarihi: 01.05.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 07:54

O meydandan 14 Mayıs için bir sonuç çıktı: Seçimi ilk turda bitirmek ve...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önce İzmir ardından da Ankara'da gerçekleştirdiği mitinglerde tarihi kalabalıklar alanlara akın etti. Gözyaşlarının duygu dolu anlara eşlik ettiği buluşmalarda Başkan Erdoğan'ın kararlı ve heyecanlı olması dikkat çekiyor. Erdoğan'ın milletle buluşması ve meydanların dilini masaya yatıran Okan Müderrisoğlu son durumu ve Kılıçdaroğlu cephesini değerlendirdi. Seçimin ilk turda bitirilmesine ilişkin bir okuma yapan Müderrisoğlu bakın hangi tespitlerde bulundu...

OKAN MÜDERRİSOĞLU
O meydandan 14 Mayıs için bir sonuç çıktı: Seçimi ilk turda bitirmek ve...

Ankara Millet Bahçesi, insan seli... Hava kapalı, ara ara yağmur da çiseliyor. "Beraber yürüdük biz yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda" ruhuyla alanı dolduranlar, "Ankara'nın denizi yok ama sevgisi okyanustur!" pankartları ile karşılıyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı.

O meydandan 14 Mayıs için bir sonuç çıktı: Seçimi ilk turda bitirmek ve...

Meydanı hareketlendirenler elbette "kadınlar ve gençler..."
Ortak paydalarında ise Türkiye'nin gururları ile liderini buluşturan o mesaj var:
"Denizde TCG ANADOLU, karada TOGG, gökyüzünde Kızılelma... Nereye baksan Reis'ten bir imza!"


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O meydandan 14 Mayıs için bir sonuç çıktı: Seçimi ilk turda bitirmek ve...

Bu noktada Orhan Karakurt ismine ayrı bir parantez açmalıyız. İlk günden itibaren Erdoğan'ın yanındaydı. AK Parti mitinglerinin vazgeçilmezi oldu. Dün de kitleyi coşturmayı ve o coşkuyu Erdoğan'la buluşturmayı bildi. "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı sizsiniz" diyerek, heyecanla Cumhurbaşkanı'nı bekleyen on binlere, sade vatandaşlara 14 Mayıs için tek tek değerini ve önemini en güçlü şekilde hatırlattı.


O meydandan 14 Mayıs için bir sonuç çıktı: Seçimi ilk turda bitirmek ve...

İlginçtir, Erdoğan'ın gelişi ile güneş de açtı. "Rabbim bizi, sizin sevginizden mahrum etmesin" sözü, "Amin" sedasıyla karşılık buldu. Belli ki önceki gün İstanbul Teknofest'teki ilgi, ardından İzmir'deki mitinge yüksek katılım Cumhurbaşkanı'nı memnun etmiş.

O meydandan 14 Mayıs için bir sonuç çıktı: Seçimi ilk turda bitirmek ve...

Bu nedenle Başkent'teki muhteşem kalabalık Erdoğan'a "14 Mayıs'ın ayak seslerini duyuyoruz" dedirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti, CHP'li belediyelerin yetersizliği, 9'lu Masa'nın üstündeki Kandil gölgesi, Erdoğan'ın eleştirilerinden nasibini aldı.

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