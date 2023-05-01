O meydandan 14 Mayıs için bir sonuç çıktı: Seçimi ilk turda bitirmek ve...

Bu noktada Orhan Karakurt ismine ayrı bir parantez açmalıyız. İlk günden itibaren Erdoğan'ın yanındaydı. AK Parti mitinglerinin vazgeçilmezi oldu. Dün de kitleyi coşturmayı ve o coşkuyu Erdoğan'la buluşturmayı bildi. "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı sizsiniz" diyerek, heyecanla Cumhurbaşkanı'nı bekleyen on binlere, sade vatandaşlara 14 Mayıs için tek tek değerini ve önemini en güçlü şekilde hatırlattı.





